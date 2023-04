Cos’è questo fenomeno?

La “luna rosa” piena di aprile… non deve essere rosa!

Contrariamente a quanto potrebbe suggerire quel nome, la luna rosa annunciata il 6 aprile 2023 non sarà necessariamente rosa. Questo nome è stato dato in realtà in riferimento al phlox: fiori di campo rosa originari del Nord America che spesso fioriscono in aprile in questa regione. In effetti, come sottolinea la BBC, le persone hanno iniziato a nominare le lune piene durante tutto l’anno per tenere traccia del tempo in molte culture. Così, in altre regioni del mondo, questa luna piena è chiamata luna peonia, luna uovo o anche luna pesce. Può anche prendere il nome di Pasqua o Pesach in riferimento alle festività religiose che iniziano in questo periodo.

Cosa possiamo aspettarci il 6 aprile?

Non sonnecchiare perché vale ancora la pena vedere questo fenomeno astronomico! Quest’anno la luna piena rosa apparirà nel cielo dalle 4:34 fino alla notte successiva. Sarà il 14% più grande e il 30% più luminoso del normale e alla fine potrebbe assumere un leggero velo arancione a causa della luce solare.

Perché la luna a volte è colorata?

Lo sapevate ? La luna non emette luce: riflette solo la luce solare. Poiché la luce del sole è bianca e la luna è grigio scuro, quest’ultima ci appare grigio chiaro. Questa luce bianca che si riflette sulla luna può essere suddivisa in diversi colori (i colori dell’arcobaleno) inclusi in quello che viene chiamato lo “spettro della luce visibile”. All’interno di questo spettro, il viola e il blu hanno una lunghezza d’onda più corta del rosso e dell’arancione.

Quando la luna ci appare rosa, rossa o arancione, in realtà lo è effetto luce nome della cosa Riley si distrae sta succedendo! Quando la luna è bassa sull’orizzonte, i raggi di luce attraversano lo spesso strato di atmosfera. Le lunghezze d’onda corte della luce blu si diffondono a contatto con l’atmosfera, mentre le lunghezze d’onda rosse e arancioni la attraversano.

l’intera notte #luna Gioca a nascondino tra gli alberi. (Il colore arancione è dovuto all’atmosfera, come per qualsiasi stella vicina all’orizzonte.) pic.twitter.com/oiyqqXgZNH – Eric Chapelle 🔭 (@ericchapelle2) 16 aprile 2022

La luna è arancione pic.twitter.com/3chvfuPkya – (kislag) 16 aprile 2022

