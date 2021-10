Uri. ArianeGroup Bruno Lemaire incontra sindacati e rappresentanti del management

il democratico Vernon vedi le mie notizie

Segui questi media

Circa 60 posti di lavoro verranno tagliati nei prossimi mesi sul sito web di Vernon. (© Democratico)

Giovedì 21 ottobre 2021, Il Ministero dell’Economia, delle Finanze e del Recupero benvenuto la differenza gilde Dott.ArianeGroup e i miei rappresentanti direzione, Vincent Ranuel e Jean-François Delange per parlare del futuro Verona (EUR).

eleggere normannoe Bruno Le Maire Ha affermato il suo sostegno e ha riconosciuto che “le scelte tecnologiche non sono state necessariamente buone”, come affermato nel comunicato stampa scritto dai rappresentanti sindacali.

Sviluppo di Prometeo a Vernon

Secondo loro, il ministro dell’Economia ha risposto, in parte, alle domande dipendenti. giura di Sviluppo Da Prometeo si fa a Vernon. Bruno Le Maire ha chiarito che il trasferimento di Vinci non avverrà in fretta e sarà fatto se le garanzie saranno rispettate.

Per quanto riguarda il TPO, i sindacati chiedono che questa attività si svolga a Vernon. A fine ottobre è previsto anche un incontro franco-italiano su questo tema.

200 posti di lavoro in meno dal 2017

Ricordiamo che 40 milioni di euro Verrà investito in ArianeGroup. Per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro (più di 200 Dal 2017 il ministro ha chiesto alla sua squadra di annunciare Presidente o se stesso, tra i-novembre e fine anno e, se possibile, sul sito web di Vernon.

15 novembre incontro

Nel frattempo, André-Hubert Roussel, presidente di ArianeGroup, ha suggerito ai rappresentanti sindacali di tenere un incontro lunedì 15 novembre sul sito web di Vernonnais. Il caso continua…

Questo articolo ti è stato utile? Nota che puoi seguire Le Démocrate Vernonnais nello spazio Mon Actu. Con un clic, dopo la registrazione, troverai tutte le notizie delle tue città e dei tuoi brand preferiti.