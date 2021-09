Quando le calotte polari iniziano a sciogliersi, aumenta il livello del mare e cambia il pianeta stesso. I ricercatori riferiscono in un nuovo studio che ha deformato lentamente la crosta terrestre nelle vicinanze e fuori portata siti.

Il team nota che la loro nuova ricerca, intitolata “L’impronta globale della modernità blocco di ghiaccio perdita 3-D movimento della cortecciapubblicato in Lettere di ricerca geofisica, Fornisce un potenziale nuovo modo per monitorare i cambiamenti nella massa di ghiaccio mondiale.

(Foto: Pixabay)

Uno studio ha rivelato che lo scioglimento delle calotte polari distribuisce abbastanza acqua da causare uno spostamento orizzontale nella crosta terrestre

Lo scioglimento delle calotte polari sta cambiando la Terra

secondo Mitechnews.comRicerche recenti hanno dimostrato che lo scioglimento delle calotte polari, in particolare della Groenlandia, dell’Antartide e delle isole artiche, sta alterando i livelli degli oceani e alterando il pianeta stesso. Gli esperti stimano che le calotte polari in fase di scioglimento stiano disperdendo migliaia di chilometri di crosta sotto queste masse terrestri e si stiano dissipando.

“Gli scienziati hanno svolto molto lavoro direttamente sotto le calotte glaciali e i ghiacciai”, ha affermato la piattaforma di notizie. dottorato di ricerca. sufi Coulson. Ha aggiunto che in precedenza pensavano che potesse cambiare l’area in cui si trovano i ghiacciai. Tuttavia, non si aspettavano che potesse avere una portata così globale.

Coulson Lei e i suoi colleghi hanno analizzato i dati satellitari sullo scioglimento delle calotte polari dal 2003 al 2018 e hanno studiato la crosta terrestre. Quindi hanno misurato lo schema di spostamento della corteccia orizzontalmente.

La loro ricerca, apparsa in un articolo in temperamento naturae Ha rivelato che alcune parti della crosta terrestre si muovevano orizzontalmente anziché verso l’alto. L’articolo ha anche notato l’ampiezza improvvisa di questo cambiamento. Il team ha affermato che la loro ricerca potrebbe aiutare studi futuri e altri ricercatori a sviluppare un nuovo modo per monitorare i cambiamenti nella massa del ghiaccio, in particolare nelle regioni polari della Terra.

Lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali potrebbe cambiare l’asse e la rotazione della Terra

NASA Mostra che la rotazione della Terra sul suo asse non è uniforme perché varia fino a millisecondi al giorno. Simile al modo in cui il corpo di uno snowboarder ruota più velocemente quando le sue braccia si avvicinano al corpo, l’agenzia spaziale ha affermato che anche la velocità di rotazione della Terra aumenterebbe se la sua massa fosse portata nel suo asse di rotazione.

Quindi quando la sua massa viene rimossa dal suo asse, anche la sua rotazione rallenterà. Lo scioglimento delle calotte polari o dei ghiacciai cambierà la rotazione del pianeta se solubile in acqua Scorre nell’oceano. Al contrario, non ci sarebbe movimento netto di massa e cambiamento nella rotazione terrestre se solubile in acqua Rimane vicino o intrappolato nella sua fonte.

Ad esempio, il livello globale del mare potrebbe aumentare di circa 23 piedi e rallenterebbe la rotazione della Terra, risultando in giorni di millisecondi più lunghi se la calotta glaciale della Groenlandia si sciogliesse completamente e solubile in acqua Scorrerà negli oceani.

D’altra parte, la NASA ha affermato che non ci sarebbe alcun cambiamento nel livello del mare e nella rotazione terrestre se la calotta glaciale artica si sciogliesse perché il ghiaccio sposta il suo volume.



