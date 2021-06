Uniqlo si fa spazio nell’estensione di Italie Deux a Parigi

Uniqlo accelera nella capitale. Mentre annunciava da qualche settimana un progetto su larga scala in rue de Rivoli a Parigi, il marchio di moda giapponese prepara un’altra grande apertura per i prossimi mesi, insediandosi nell’estensione Italik, adiacente al centro commerciale Italie Deux ( 13° arrondissement). Questo sarà il 24° indirizzo francese di Uniqlo.

Vista dell’architetto dell’estensione Italik – DR

Questo punto vendita, che dovrà quindi essere inaugurato in autunno, coprirà una vasta area di 1.100 mq. Per il progetto Italik, la società immobiliare Hammerson ha scelto di unire unità commerciali, ristoranti e attività culturali. Un’estensione di 6.400 mq tutti in vetrine, affacciati sull’Avenue d’Italie.

“Con l’arrivo di Uniqlo, continuiamo a potenziare la proposta commerciale del nostro centro Italia Deux, afferma Jean-Philippe Mouton, presidente di Hammerson France. Siamo lieti che il marchio abbia scelto di unirsi a questo nuovo luogo di utilizzo. multiplo che incarna il presente e il futuro dei centri commerciali”. Lanciato nel 2018, questo progetto fa parte del bando “Réinventer Paris” lanciato dalla Città di Parigi.

Va ricordato che il centro commerciale Italie Deux aperto nel 1990 (130 negozi) vedrà presto una delle sue locomotive, il grande magazzino Printemps, che ha ristrutturato il proprio portafoglio in Francia e ha scelto di non mantenere questo punto vendita. Le inaugurazioni all’interno dell’estensione dovrebbero tentare di rivitalizzare il centro nel suo insieme. Oltre a Uniqlo, il brand di cosmetici naturali Avril è uno dei 12 nuovi concept a popolare Italik, e ha già appena aperto i battenti.

In autunno Uniqlo inaugurerà anche la sua vetrina su rue de Rivoli, arteria che fa notizia con la riapertura de La Samaritaine il 23 giugno. Presente in Francia dal 2007, la catena del gruppo Fast Retailing avrà sede anche in uno dei vecchi edifici Art Déco del grande magazzino, di oltre 2.000 metri quadrati.