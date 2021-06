Un villaggio italiano a sua volta offre 50 case a solo 1€!

Fate un viaggio insieme, sia per strada… Sia per andare al Sud Italia… Questo ritornello probabilmente vi ricorda qualcosa! Grazie alla grande promozione del comune italiano di Laurenzana, in Basilicata, potresti innamorarti di una casa a 1€ e senza deposito… Troppo bello per essere vero? Non esattamente, ma ovviamente questo euro simbolico per comprare casa non è incondizionato.

La città del sud Italia è l’ultimo ad aver firmato questo piano per attirare nuovi residenti… E prova ad aumentare il numero di abitanti che continua a diminuire! Nella maggior parte delle città italiane, quando si desidera acquistare un immobile, è necessario versare un acconto da 2.000 a 5.000 €. Tale deposito è recuperabile una volta terminati i lavori di ristrutturazione.

Il municipio desidera aiutare i nuovi arrivati

A Laurenzana le autorità hanno deciso di non chiedere caparra ai nuovi arrivati. “Vogliamo aiutare i nuovi arrivati ​​ad acquistare la casa dei loro sogni senza impedire loro di seguire procedure noiose e requisiti rigorosi spiega” spiega il sindaco Michele Ungaro a CNN. “Contiamo sulla buona fede e sull’impegno degli acquirenti, ma seguiremo costantemente lo stato di avanzamento dei lavori e lo stato della ristrutturazione”. specifica il rappresentante eletto del villaggio. Laurenzana non è la prima città a proporre case a 1€, nel 2019 la Sardegna stava già tentando l’operazione.

Per quanto riguarda le condizioni di questa offerta, si basano sulla buona fede e sull’impegno dell’acquirente. Il Comune, però, tiene d’occhio lo stato di avanzamento dei lavori. Non pensare di avere una villa di lusso dove lasciare le valigie per 1€. Le case in vendita sono tutte case da ristrutturare, e classificate come storiche.

Gli acquirenti devono impegnarsi a ripristinare le case

Gli acquirenti si impegnano quindi a rinnovare l’intera acquisizione entro tre anni dall’inizio dei lavori! E questi dovranno partire entro tre mesi dalla firma, con un investimento minimo di 20.000 euro. Infine, gli acquirenti devono presentare al municipio un progetto completo di ristrutturazione, che sarà esaminato, prima di essere convalidato.

Il progetto riguarda una cinquantina di abitazioni (10 nel centro cittadino e 40 nei dintorni). Se dobbiamo credere al municipio, le dieci case nel centro della città non richiedono un investimento enorme. Per gli altri, ci si aspettano lavori più grandi.

Il costo delle riparazioni domestiche non è da trascurare

Ovviamente una casa a 1€ può far sognare tante persone che vogliono diventare proprietari. Ma attenzione, quando si acquistano vecchi edifici, spesso ci sono brutte sorprese… E bisognerà avere una schiena solida per riuscire a ristrutturare casa nei tempi previsti.

A quanto pare l’offerta è valida per tutti, e non è riservata agli italiani… Una grande opportunità, ma se abiti a migliaia di chilometri di distanza, dovrai poter monitorare il lavoro da remoto… E probabilmente un diavolo di un budget per effettuare viaggi di andata e ritorno di “sorveglianza”. L’offerta è allettante, ma potrebbe nascondere alcune battute d’arresto prevedibili!