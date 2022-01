In Italia, infermiere arrestate per simulazione di vaccinazioni contro il Covid-19

Il vaccino va direttamente nella spazzatura. In Italia nei giorni scorsi sono state arrestate due infermiere, sospettate di aver effettuato false vaccinazioni. Secondo gli inquirenti di Palermo, il fenomeno potrebbe essere più diffuso di quanto sembri.

Sabato la polizia di Palermo ha diffuso il video di una delle infermiere smascherate. In queste immagini riprese con una telecamera nascosta, l’infermiera svuota il contenuto della siringa in una garza prima di fingere di iniettarla nel braccio di un paziente.

Arrestata per contraffazione e appropriazione indebita, questa donna di 58 anni è sospettata di aver utilizzato questo schema in particolare per fornire certificati di vaccinazione falsi (il “pass verde” in Italia) ad attivisti “antivax”, per poche centinaia di euro.

Censore antivax? “Li radicalizzerà solo nelle loro posizioni”

La scorsa settimana è nelle Marche che la polizia ha fatto una scoperta simile: un’infermiera di un centro vaccinale di Ancona e diversi complici sono stati arrestati il ​​12 gennaio per aver effettuato false iniezioni su pazienti “antivax” provenienti da tutta Italia. Secondo ” La Repubblica “, una sessantina di persone avrebbero beneficiato di un certificato falso a fronte di somme che vanno dai 300 ai 450 euro. Sequestrati 18mila euro in contanti. L’infermiera è stata infine denunciata da un collega che ha trovato il suo comportamento sospetto. Anche lì la polizia ha diffuso sui social le immagini di queste false vaccinazioni.

“Più comune di quanto pensi”

Secondo il quotidiano “Il Corriere della Sera”, all’inizio di gennaio, fatti simili sarebbero stati ancora rimproverati a un medico di Ascoli, nelle Marche. Sempre a dicembre un’infermiera e il capo di un gruppo antivaccino siciliano sono stati arrestati per atti simili. Il primo avrebbe anche fornito una falsa iniezione e un falso lasciapassare all’infermiera arrestata sabato.

«L’inchiesta mostra che questo commercio irresponsabile […] è più comune di quanto si possa pensare. lamentava un investigatore palermitano con “la Repubblica”, ” con il rischio che i caregiver non vaccinati vengano a contatto con persone ricoverate, che si affidano a un servizio pubblico e pensano di essere curate senza rischiare di essere esposte al virus”.

“Ora che sono vaccinato, voglio che la gente smetta di darmi fastidio”

Il governo italiano, di fronte a un rimbalzo dei contagi dovuto alla variante Omicron, ha deciso a fine dicembre di richiedere dal 10 gennaio il pass vaccinale nei trasporti, negli hotel, nelle terrazze dei ristoranti, nelle fiere e nei congressi oltre che nelle piscine e nelle palestre. Il pass vaccinale, battezzato in Italia “tessera sanitaria rinforzata”, si può ottenere solo con un ciclo vaccinale completo o dopo la guarigione dal Covid.

Dieci giorni fa il governo ha anche deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria per tutte le persone di età superiore ai 50 anni, ad eccezione di quelle recentemente guarite.