Un tenore del design italiano si rivolge agli ebanisti giapponesi

Si il duplice patrimonio stilistico dell’editor di design italiano Boffi é DePadova si basa sull’inarrestabile know-how degli artigiani della Brianza, non è unico al mondo. Anche il Giappone è ricco di esempi simili. Dal 720, O no Yasumaro, cronista della nobiltà giapponese, evoca i falegnami nella sua Nihon-shoki, il più antico libro di storia giapponese. In XIe secolo, nel Detto di Genji, si parla addirittura dell’arte delle articolazioni. Tuttavia, non era per Boffi è DePadova per offrire una collezione che riflette semplicemente una stagione giapponese ricca di tradizioni. L’idea era piuttosto quella di distribuire per la prima volta mobili contemporanei di ebanisti giapponesi … ciò che l’editore promuove Tempo e stile dalla sua installazione nel 1992 nell’arcipelago.

Mobili contemporanei di ebanisti giapponesi

Dal 2008 ha una propria fabbrica ad Asahikawa (Hokkaido), dove quasi tutto è realizzato a mano. Un modo per perpetuare la tradizione artigianale, già all’opera nella costruzione dei templi dell’arcipelago. Non dimentichiamo che una delle ricchezze della terra del Sol Levante sono anche i boschi delle foreste di Hokkaido dove il gelo, rallentando la crescita degli alberi, dà specie molto fitte. Le tecniche tradizionali provengono dall’antica Cina.

La collezione di mobili contemporanei creata con gli ebanisti giapponesi di Time & Style è composto da tavolini, cassettiere e lampade di carta washi. Si distingue particolarmente per le sue sedie in legno. La Sensitive Light Chair, ad esempio, leggermente inclinato all’indietro, ha uno schienale arcuato che può essere facilmente afferrato. Quello del modello battezzato La sedia nella foresta è costituito da un unico pezzo, arrotondato nella regione del legno curvato, l’Hida-Takayama.

Minimalismo senza austerità

Si chiama il posto più giapponese Colpi di scena, una versione bassa ispirata a zaisu, un sedile senza piedi con schienale. Gli ebanisti di Time & Style lo hanno rivisitato in una configurazione asimmetrica con un solo bracciolo. Il seggio battezzato Una sedia fuori la gabbia reinterpreta la sedia in vimini… in una versione molto raffinata. Ricorda che i giapponesi utilizzano mobili occidentali solo da pochissimo tempo da quando sono arrivati ​​nell’arcipelago solo 150 anni fa, quando il paese è uscito dal suo isolamento forzato. Le prime mensole fissate al muro, invece, sono apparse molto presto nelle case aristocratiche, una tipologia che si può trovare con il modello Komorebi. Con i suoi materiali di alta gamma e l’attenzione ai dettagli, questa collezione si inserisce perfettamente nel mondo del marchio italiano Boffi é DePadova, ma senza austerità. Non ne abbiamo davvero bisogno adesso …

> La collezione “Time & Style ēdition” è disponibile presso i rivenditori Boffi / De Padova.

A sinistra: la sedia giapponese Liku, in massello di faggio, è una zaisu, una sedia bassa tradizionale rivisitata dagli ebanisti giapponesi. Nato dalla collaborazione tra i due editori, esiste con uno o due braccioli.

A destra: la Sensitive Light Chair si ispira all’architettura dei santuari e dei templi shintoisti: alcuni elementi – la seduta e i piedi – sono realizzati in un unico pezzo e la struttura in faggio è levigata a mano. MARCO PETRINI / STUDIO PETRINI