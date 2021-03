WC 2022 – Qualifiche – L’Italia ancora timida ma vittoriosa, la Svezia continua, Polonia e Ungheria intascano una prima vittoria

WC 2022 – Qualificazioni

Prevalgono gli italiani timidi, confermano gli svedesi, al via polacchi e ungheresi … Ecco le cose da ricordare delle altre partite della serata in queste qualificazioni ai Mondiali 2022.

Un’Italia non troppo ispirata ma vittoriosa

Di fronte a Bulgaria, i Transalpini hanno nuovamente realizzato una copia che ci aspetteremmo di meglio da loro. Dominante per tutto l’incontro, la Nazionale ha avuto solo poche occasioni nel primo periodo. Ma i giocatori di Roberto Mancini sono riusciti a rientrare negli spogliatoi con un gol d’anticipo. Spinto nella scatola da Dimitar Dimov, Andrea Belotti ha ottenuto un rigore che si è trasformato (1-0, 43 °). Lo stesso Belotti ha poi colpito il lobo del palo Iliev, e ha mandato a segno un colpo di sopra (72 °). Gli italiani hanno rotto con una buona azione. Marco Verratti era dietro palla per Lorenzo Insigne che stava servendo Manuel Locatelli pensionato. Il centrocampista del Sassuolo ha piazzato il suo tiro nella piccola rete opposta (2-0, 82 °). Un traguardo che incarna il dominio degli Azzurri, meno scontato nella ripresa, e che permette alItalia a mantenere la testa del Gruppo C, che condivide con la Svizzera, che ha risposto ai Transalpini cedendo la Lituania (1-0).

6 – La nazionale italiana ha mantenuto puliti i gol in trasferta per sei volte di seguito, la striscia più lunga della storia (superando il record precedente stabilito da Ferruccio Valcareggi tra il 1972 e il 1974).

La Svezia mantiene il comando

Il Svezia di Zlatan Ibrahimovic non ha tremato nonostante la vittoria della Spagna in Georgia di poche ore prima. La sua vittoria a Kosovo (0-3) gli permette di mantenere la presidenza di leader del gruppo B. Gli scandinavi si sono portati rapidamente in testa in questa parte grazie a Ludwig Augustinsson (1-0, 12 °), servito da un’ala piccionaia di Ibra, prima di segnare il gol del riposo poco dopo mezz’ora di gioco dall’attaccante della Real Sociedad Alexander isaac (2-0, 35 °). Poi si sono allontanati e hanno portato un paio di volte pericolo al campo del Kosovo. La Svezia si è assicurata una comoda vittoria dopo la mano di Florent Hadergjonaj nell’area di rigore, permettendo Sebastian larsson a segnare il suo primo gol in queste qualificazioni (3-0, 70 °).

Polacchi e ungheresi firmano la loro prima vittoria

Robert lewandowski colpito di nuovo! L’attaccante non solo tormenta le difese con il Bayern, ma anche con la sua selezione. Certamente, Andorra era un avversario alla portata dei polacchi, ma questo non ha impedito loro di prendersi un momento per trovare la strada verso l’obiettivo. L’ex attaccante del Dortmund ha finito per rompere la retroguardia dopo 30 minuti di gioco (1-0, 30 °), poi all’inizio del secondo periodo (2-0, 55 °). Karol swiderski ha segnato il terzo gol della serata proprio alla fine della partita (3-0, 88 °), offrendo così definitivamente la prima vittoria al Polonia in queste qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022.

E altrimenti …