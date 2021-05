un progressivo decontaminazione che funziona

Francia 3

In Italia, le autorità hanno deciso di riaprire gradualmente diversi luoghi pubblici dall’inizio di maggio. Le cifre per la contaminazione da Covid-19 hanno continuato a diminuire e la campagna di vaccinazione continua nel Paese.

L’Italia sta gradualmente iniziando a tornare alla vita normale. A Roma, la capitale del Paese, le terrazze dei ristoranti accolgono sempre più clienti. “È un passo verso la normalità e mi rallegra davvero poter ritrovare i miei amici in pace”, spiega un cliente. Ciò è possibile poiché il governo italiano ha avviato un progressivo deconfinamento del Paese alla fine di aprile.

Le autorità italiane hanno autorizzato l’accesso a tutto ciò che è all’aria aperta, comprese le più grandi località turistiche a partire dal 3 maggio. 15 giorni dopo, il numero di contaminazioni da Covid-19 ha continuato a diminuire. “Ci siamo resi conto che la capacità del virus di diffondersi all’aria aperta è in definitiva molto bassa. Contiamo su questo e sul fatto che sono le categorie più giovani e meno fragili ad emergere di più. In questa stagione”, dettagli Dott. Giovanni Leoni, vicepresidente dell’Ordine dei Medici Italiani. Oltre a queste riaperture, prosegue la campagna vaccinale in Italia: 20 milioni di persone hanno già ricevuto almeno una dose.