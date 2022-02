Aux Pays-Bas, una nuova variante del VIH vient d’être découvert. D’après les premières informations, il est plus virulento et trasmissibile que les autres.

Cela vous interressera aussi

[EN VIDÉO] VIH: il premier cas de guérison? Un brésilien diagnostiqué il ya 8 ans serait possiblement guéri du VIH sur le long terme !

La pandémie de Covid-19 nous an appris quelque ha scelto : à quel punto les mutazioni peuvent modifier le visage d’un virusle rendant à la fois plus virulento et plus contagicome le fut le variante Delta par rapport aux varianti plus anciens. Ce phénomène ne riguarda pas que le SARS-CoV-2. Les scientifiques de l’université d’Oxford confermano l’aujourd’hui l’existence d’un nouveau variant du VIH. Cette découverte est rapportée dans Scienza.

L’organismo classificato di una particella virale del virus dell’immunodeficienza umana (VIH), un rétrovirus umano. © Zionlion77, Wikipedia Commons, CC di 2.5

Le variant VB, plus virulento et contagieux

Il a été découvert aux Pays-Bas chez 17 pazienti sieropositivi e i membri del progetto BEEHIVEE, qui collecte des échantillons de VIH in Europe et en Ouganda. Variante le nouveau, variante appelé VB, presente delle caratteristiche differenziate degli autisti di VIH. Les personnes infectées avec le variant VB ont une carica virale 3,5 à 5,5 fois plus élevée que les autres. Leurs lymphocytes T4 déclinent deux fois plus rapidement, les exposant au osé de développer le Sida bien plus tot. Enfin, le variant VB semble aussi plus transmissible que les souches de VIH. Heureusement, il répond bien aux traitements antirétroviraux disponibles.

Les scientifiques ont étendu leur recherche au-delà du projet BEEHIVEE et ont examiné une cohorte de 6.700 Patients infectés par le VIH, parmi laquelle 92 ca supplémentaires de variant VB ont été identifiés, à portant 109 Pays unique le Ba

En analista le materia genetica du variant VB, qui comporte beaucoup de mutazioni, les scientifiques de l’université d’Oxford pensent qu’il a émergé aux Pays-Bas entre les années 1980-90. Il se serait allors rapidement propagé dans les années 2000, avant d’être ralenti par la généralisation desements antirétroviraux dans les années 2010. Le VB n’aurait pas émergé à cause des variant drawings, mais malgé le malgé le D’autres études sont necessaires pour comprendre les origines de sa virulence et de sa trasmissibilité matura.