La sindrome da attivazione dei mastociti (MASA) è una malattia autoimmune causata da SARS-CoV-2 per la quale esistono trattamenti poco costosi.

Selon Jean-Marc Sabatier et ses collaboratori, les maladies de la Covid-19 induites par le virus SARS-CoV-2 résultent du dysfonctionnement du système rénine-angiotensine (SRA) via la suractivation de son récepteur AT1R, come nous l’avon many volte. Ricorda che il RAS controlla le funzioni autonome di reni, polmoni, cuore e vasi sanguigni, nonché l’immunità innata e il microbiota intestinale e orale.

Sintomi e malattie

Nell’immunità innata, le cellule coinvolte sono monociti, macrofagi, cellule dendritiche, granulociti, mastociti e cellule NK.

Tuttavia, l’iperattività del recettore AT1R porta alla sindrome da attivazione dei macrofagi (vedi diagramma nell’articolo sotto) che colpisce le cellule immunitarie inclusi linfociti B, linfociti T, neutrofili, cellule natural killer, ecc.

Secondo Jean-Marc Sabatier, l’infezione da SARS-CoV-2 porta anche alla sindrome da attivazione dei mastociti (MASA). È una patologia in cui i mastociti (cellule del sistema immunitario innato) rilasciano in modo eccessivo e inappropriato molti “mediatori” chimici (istamina, eparina, citochine, prostaglandine, TNF-Alfa, proteasi, leucotrieni, tra cui ACE-1 e chimo RAS, ecc.) provoca vari sintomi e malattie.

Questi sintomi possono essere cutanei (orticaria, prurito, lividi senza causa apparente), cardiovascolari (bassa pressione sanguigna, stordimento, vertigini, tachicardia, sincope), respiratori (tosse, asma, respiro sibilante), gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea o costipazione) , malattie degli occhi (congiuntivite), nervosismo (perdita di memoria, emicrania, nebbia cerebrale, sbalzi d’umore, depressione, aggressività), nonché shock anafilattico (bassa pressione sanguigna associata o meno a difficoltà respiratorie).

Ci sono trattamenti

Le ragioni dell’Agenzia monetaria dell’Arabia Saudita rimangono ambigue. Tuttavia, ci sono potenziali trattamenti per questa sindrome, inclusi antistaminici (cetirizina, ketotifene, famotidina) e antagonisti dei leucotrieni (Montelukast). me‘aspirina Può essere utilizzato anche. Esiste anche il sodio cromoglicato, in preparazione in farmacia, come stabilizzante dei mastociti.

Questi sono trattamenti comunemente usati ed economici. Pertanto, SAMA dovrebbe essere una via preferita nel trattamento dei sintomi e delle malattie di Covid-19 e Covid-long.

Va anche notato che la SAMA può insorgere dalla vaccinazione, dalla proteina spike del vaccino…