La tua galassia ha appena ricevuto l'enorme successo di una vita! un Nuovo studio chi fa Copertina dell'ultimo numero della rivista natura Indica che la Via Lattea iniziò a formarsi due miliardi di anni prima di quanto gli scienziati pensassero in precedenza. Una rivalutazione avvicina l'inizio della sua formazione al Big Bang stesso. Infatti, in una piccola parte della nostra Via Lattea che gli astronomi chiamano il disco spesso, due ricercatori del Max Planck Institute in Germania, Hans Walter Rex e Maosheng Xiang, hanno identificato stelle che sarebbero apparse 13 miliardi di anni fa. Significa solo 800 milioni di anni dopo la presunta nascita dell'universo.

Questa impresa è resa possibile confrontando i risultati di due gruppi…