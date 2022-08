un incendio è divampato a Cinecittà a Roma

Un incendio ha causato un grande spavento a Roma (Italia), lunedì 1ehm agosto. L’incendio è divampato nel pomeriggio nei mitici studi di Cinecittà. Certo, il complesso è quasi fermo da molti anni, ma c’era il rischio, per l’Italia, di perdere parte della sua storia. L’incendio ha devastato una piattaforma tecnica e poi si è diffuso nei dintorni. La storica siccità che sta attraversando il Paese ha contribuito ad accelerare la progressione delle fiamme. L’incendio è sicuramente dovuto a un cortocircuito elettrico.

Le decorazioni di questi studi sono particolarmente infiammabili. Sono costituiti in particolare da pannelli di legno assemblati. In effetti, Cinecittà è, in un certo senso, la Hollywood italiana. D’ora in poi è piuttosto un museo del cinema italiano. Migliaia di persone lo visitano ogni giorno. Il parco è chiuso ai visitatori fino a nuovo avviso, mentre vengono adottate tutte le misure di sicurezza.