Jennifer Lopez: in Italia brilla in un abito a fiori

Dopo un susseguirsi di look trendy indossati durante la sua luna di miele con Ben Affleck, Jennifer Lopez non perde nulla nell’attesa. A Capri nell’ambito di un concerto tenuto al galà di beneficenza LuisaViaRoma x Unicef, la cantante ha approfittato dei giorni successivi per passeggiare tra gli incantevoli vicoli dell’isola italiana. Fedele alla forma, ha optato per l’occasione per una silhouette ultra femminile risvegliata da accessori bling. In programma: un abito floreale con spalline sottili di Dolce & Gabbana, espadrillas con zeppa, orecchini a cerchio dorati e una Birkin di vimini. Una brillantezza stilistica che ne stabilisce definitivamente lo status di icona della moda.

Come indossare l’abito floreale?

Quando arriva l’estate, l’abito floreale non è mai lontano. Romantica, piace con la sua versatilità e la sua capacità di vestire con sconcertante facilità. Giochiamo con il suo look ultrafemminile abbinandolo a sandali ben scelti e gioielli dorati o, al contrario, lo stravolgiamo con una biker jacket oversize in pelle e un paio di Converse per una silhouette più rock brown. Stile bohémien, optiamo per un taglio lungo e fluido, con volant o maniche a palloncino, e se necessario lo accessoriamo con una giacca di jeans. La sera lo adottiamo per un aperitivo rilassato in riva al mare con blazer lungo e sabot oro o argento. Qualunque sia l’effetto desiderato, con esso, impossibile sbagliare.