un attaccante italiano nel mirino

Anche se Memphis Depay non è ancora andato e Rudi Garcia ha più di un asso nella manica per quanto riguarda i suoi attaccanti, il settore offensivo resta un elemento importante su cui lavorerebbe la capolista Lione. Sul fronte offensivo, infatti, l’Olympique Lyonnais è pieno di giocatori come Toko-Ekambi, Kadewere o anche Depay che il club potrebbe vedere decollare a fine stagione. Viste le sue dichiarazioni e le sue attuali prestazioni, è molto probabile che il fuoriclasse dei Gones sia destinato ad un’altra squadra europea per continuare la sua carriera professionale. Allora chi lo sostituirà?

Andrea Belotti (Torino FC) sarebbe uno dei circuiti preferiti

Attaccante emblematico del club torinese per il quale gioca ormai da 6 stagioni, il nazionale italiano ha disputato 202 partite di Serie A per un totale di 91 gol. Un rapporto che non è certo passato inosservato nel clan del Lione da quando la stampa italiana TuttoSports ci informa che Belotti è già stato contattato dal club del Lione, per un possibile trasferimento da programmare questa estate. Tuttavia, nessun importo è stato ancora menzionato.

Lione: informazioni sui trasferimenti e finestra di trasferimento