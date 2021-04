Italia – Milan – Italia, Milan: previsto per venerdì il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic fino al 2022

Zlatan Ibrahimovic

Autore di 15 gol in 17 partite di Serie A in questa stagione, Ibrahimovic riceverà 7 milioni di euro netti come nel corso dell’esercizio in corso secondo il quotidiano sportivo italiano. L’agente svedese, Mino Raiola, è atteso venerdì nella sede del Milan per discutere anche del caso del portiere Gianluigi Donnarumma di cui difende gli interessi e il cui prolungamento sta scivolando.