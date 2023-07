Twitter aggiunge l’accesso a Media Studio all’elenco blu delle funzionalità di Twitter

Twitter ha tranquillamente aggiunto un altro vantaggio per gli abbonati Twitter Blue, con gli utenti paganti ora anche in grado di farlo Accesso alla gestione dei contenuti di Media Studio E la piattaforma di pianificazione nell’app.

Studio multimedialeoriginariamente lanciato per i media partner di Twitter nel 2016, include una suite di strumenti di gestione delle risorse multimediali, tra cui Una libreria multimediale unificata, in cui gli utenti hanno accesso a tutti i contenuti precaricati (inclusi video, GIF e immagini fisse), strumenti di pianificazione dei tweet, controlli di accesso/autorizzazione, analisi e materiale di produzione avanzato (inclusa l’opzione per utilizzare codec esterno)e altro ancora.

Finora Media Studio è stato limitato solo a partner multimediali selezionati, ma ora anche gli abbonati a Twitter Blue avranno accesso a questo componente avanzato di gestione dei contenuti.

E non è tutto: lo ha detto anche il CTO di Twitter, Elon Musk Nuove funzionalità in arrivo su Media Studio.

Ciò potrebbe includere strumenti di streaming live più avanzati, al fine di facilitare meglio i flussi video e audio, con Twitter che sperimenta anche l’accesso a Spaces anche da computer desktop.

Se Twitter dovesse fornire più modi per creare flussi più professionali e raffinati, attraverso una connessione in studio, potrebbe portare a contenuti più esclusivi caricati sull’app, con più podcaster e vlogger che potrebbero utilizzare attrezzature professionali nel loro processo.

Non si sa quando Media Studio sarà completamente disponibile per tutti gli abbonati Twitter Blue o quando arriveranno i miglioramenti, ma potrebbe essere un altro componente della più ampia spinta di Twitter per aumentare la condivisione dei contenuti originali nell’app.