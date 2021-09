Tutto ciò che dovrebbe essere rivelato all’evento iPhone 13 di Apple

Domani (martedì, 14:9), alle 8, Apple apre il suo più grande evento pubblicitario annuale, dove dovrebbe svelare nuovi dispositivi della serie iPhone 13, insieme ai nuovi orologi della serie Apple Watch Series 7 ed eventualmente cuffie come Bene. -AirPods 3. L’evento sarà trasmesso in diretta dall’azienda tramite il suo sito Web, nonché sul suo canale YouTube, e poco prima che ciò accada, abbiamo raccolto tutti i dettagli noti sui prodotti che dovrebbero essere rivelati al prossimo evento.

Novità di iPhone 13

Simile all’anno precedente, nel 2021 Apple dovrebbe svelare 4 nuovi modelli di iPhone, che utilizzeranno tutti pannelli dello schermo OLED e avranno un design simile a quello introdotto con la serie iPhone 12 lo scorso anno, con piccole modifiche incentrate principalmente su chi Questo dovrebbe essere più piccolo rispetto ai modelli precedenti. Come l’anno scorso, anche questa volta ci si aspetta una separazione tra i due modelli di iPhone 13 e i due modelli di iPhone 13 Pro.

Tutti i modelli della serie iPhone 13 dovrebbero arrivare con supporto 5G e ricevere un aggiornamento lato processore con Apple A15 Bionic e alcuni altri aggiornamenti, tra cui una nuova modalità ritratto in video, un nuovo sistema di filtri e intelligenza artificiale. basato sull’immagine.

iPhone 13

Questa volta, il kit di imaging principale arriverà in uno chassis leggermente diverso, con la coppia di fotocamere posizionate in diagonale l’una rispetto all’altra (invece che una sopra l’altra) e supportate dalla tecnologia Sensor-Shift Stabilization dell’azienda. In termini di batteria, è previsto un aggiornamento al rialzo, poiché il modello iPhone 13 Mini viene fornito con una batteria da 2406 mAh rispetto alla batteria da 2227 mAh del modello iPhone 12 Mini e l’iPhone 13 avrà una batteria da 3095 mAh rispetto a 2815 mAh.

iPhone 13 Pro

I due modelli professionali della serie saranno iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, che verranno forniti con schermi OLED LTPO da 6,1 e 6,7 pollici, rispettivamente, con un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con un selfie. C’è anche la fotocamera in-hole, che dovrebbe essere aggiornata con il supporto da un’angolazione più ampia.

Il set principale di immagini per i due modelli Pro includerà tre sensori, anche qui c’è il supporto per la tecnologia Sensor-Shift Stabilization dell’azienda e Apple dovrebbe anche introdurre una nuova fotocamera grandangolare per la matrice principale. In termini di batteria, è previsto un aggiornamento incrementale, in quanto il modello iPhone 13 Pro viene fornito con una batteria con una capacità di 3095 mAh rispetto ai 2815 mAh dell’iPhone 12 Pro, mentre il modello iPhone 13 Pro Max viene fornito con una batteria con un capacità di 4352 mAh rispetto a 3687 mAh.

Cosa c’è in questo evento? Smartwatch e cuffie Airfoods

Oltre all’iPhone 13, Apple dovrebbe introdurre altri due prodotti, lo smartwatch Apple Watch Series 7 e gli AirPods 3.

Lo smartwatch dovrebbe arrivare con un nuovo design, con schermi piatti e più grandi di quanto abbiamo visto prima, che dovrebbe raggiungere una dimensione fino a 1,9 pollici e una risoluzione di 396 x 484. Le dimensioni degli orologi dovrebbero cambia anche, e invece delle dimensioni 40 e 44 mm, avremo A 41 e 45 mm, cornici più sottili lasceranno più spazio per il touch screen. Un nuovo processore è previsto sotto il cofano.

Gli AirPods 3 potrebbero anche essere presentati a un prossimo evento Apple, ma c’è la possibilità che l’azienda scelga di presentarli separatamente entro la fine dell’anno. Il nuovo modello dovrebbe presentare un design più simile a quello di AirPods Pro, con uno stelo più piccolo, l’uso di un driver da 11 mm, fornire Active Noise Filtering (ANC) e una durata della batteria di circa 5 ore di utilizzo con una singola carica.

Come vedi l’evento?

Apple terrà un evento iPhone 13 martedì 14 settembre, a partire dalle 20:00 ora di Israele. Potete guardarlo nel video allegato qui sotto: