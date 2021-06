Tre persone sono state arrestate per traffico di migranti dalla Grecia all’Italia

L’Autorità portuale di Corfù ha arrestato tre persone che contrabbandavano migranti dalla Grecia verso l’Italia, su istruzione della Direzione della sicurezza e della protezione delle frontiere marittime (DAPTHAS) presso la sede della Guardia costiera.

In particolare, nella mattinata di giovedì 24/06, sono stati arrestati due uomini di origine straniera, di 69 e 37 anni, e una donna di 35 anni.

Il 37enne si è impegnato a portare i migranti da Atene al punto di imbarco, e il 69enne li ha poi imbarcati su una barca di sua proprietà, aiutando il 35enne a portarli in Italia per un profitto.

Il motoscafo che il 69enne aveva noleggiato e fermato dalle motovedette dell’Autorità Portuale di Corfù era stato individuato per portare sette migranti in un’area di mare di 5,8 nanometri. a sud-ovest dell’isola di Mihraki.

Il 35enne si trovava su un’altra barca a vela nel porto di Gouvia, Corfù, che il 69enne aveva noleggiato nei giorni precedenti, dove inizialmente si trovavano i migranti come è emerso dalle indagini sul caso imbarcato. Allo stesso tempo, il 37enne è stato individuato e arrestato nel porto di Corfù.

Una perquisizione dei bagagli dei sette migranti ha portato alla comparsa di dieci documenti di viaggio falsi.

È interessante notare che le persone coinvolte hanno precedenti penali per atti simili e c’è il divieto di lasciare il Paese, mentre il 37enne non ha i documenti per la sua residenza nel Paese.

La Direzione della sicurezza e della protezione delle frontiere marittime (DAPTHAS) sta valutando tutti i dati emersi e sta indagando sul coinvolgimento di altre persone oltre a quelle arrestate. L’autorità portuale centrale di Corfù, che sta conducendo le prime indagini, ha sequestrato i dhow e il motoscafo che verranno consegnati ai proprietari, insieme a cinque telefoni cellulari e documenti falsi.