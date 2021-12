Terremoto in Italia: i sismologi dicono ‘Era il signor’

Il sismologo Thanassis Ganas ha confermato durante lo spettacolo mattutino di Mega che il terremoto di magnitudo 5,4 (secondo l’Istituto di Geodinamica dell’Osservatorio di Atene) è stato il principale.

Il forte terremoto è stato avvertito in gran parte del Paese 8 minuti dopo le 23, disturbando gli abitanti del Peloponneso, in tutto il bacino fino a Creta.

Secondo l’Istituto di Geodinamica, il terremoto è stato centrato in una regione marina a 29 chilometri dall’isola di Idra, con una profondità focale di 111 chilometri.

Mi sono sentito anche in Italia

Il terremoto è stato avvertito anche in alcune zone del sud Italia. In particolare, la vibrazione è stata avvertita nel villaggio di lingua greca di Kalimera, nella città di Lecce e nel comune di Gallipoli in Puglia.

Decine di cittadini hanno chiamato vigili del fuoco e polizia. Al momento, tuttavia, non si registrano feriti o danni materiali.

La protezione civile della regione e il governatorato non hanno attivato nessuna delle misure previste in situazioni di emergenza.

Allo stesso tempo, i media italiani hanno riferito che questa vibrazione è stata avvertita in Sicilia, nella città di Siracusa, mentre i residenti in Calabria, online, hanno scritto di aver sentito il terremoto, ma senza alcun danno.

Hanno lasciato le loro case sull’isola di Creta

Il terremoto è stato avvertito soprattutto a Creta e soprattutto nella parte settentrionale di Creta, mentre molte persone sono uscite dalle loro case pensando che l’epicentro del terremoto fosse a Creta.

Il terremoto è durato a lungo, ma non si hanno notizie di danni o feriti ai vigili del fuoco. Le uniche segnalazioni sono arrivate nella zona di Ermioni dove la polizia ha ricevuto richieste di muri dilaniati dal terremoto, ma fortunatamente in case vecchie e disabitate.

30 minuti dopo il forte terremoto, una piccola scossa sismica di 1.8 Richter è stata registrata nella forma elettronica dell’Istituto Geodinamico con focus su Tripoli.

