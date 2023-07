Takaya Imamura: F-Zero non è stato ripreso perché Mario Kart è il “gioco di corse più popolare” di Nintendo

Nintendo è sulla buona strada per far rivivere vecchi giochi e serie come Metroid Prime, Pikmin 1 + 2 e, più recentemente, l’annuncio di Super Mario RPG. Tuttavia, un franchise che non ha fatto un enorme ritorno è la serie di corse futuristiche F-Zero.

Allora, cosa le sta succedendo esattamente? Takaya Imamura, un veterano di Nintendo di 30 anni che è stato anche l’artista e il designer di personaggi come Captain Falcon e Fox McCloud, ha condiviso i suoi pensieri sulla potenziale logica di Nintendo, durante un’intervista con VGC.

Si ritiene che sia perché Mario Kart è l’obiettivo principale di Nintendo, essendo il gioco di corse più popolare dell’azienda. Ciò si traduce anche in vendite, con l’ultima voce di Mario Kart 8 Deluxe su Switch che ha prodotto oltre 53 milioni di unità fino ad oggi. E secondo Inamura, il nuovo F-Zero potrebbe “costare una fortuna”.

Per quanto riguarda F-Zero che ottiene meno amore di una serie come Star Fox, questo è chiaramente correlato all’amore di Shigeru Miyamoto per questa particolare serie. Ecco lo scambio completo:

Allora perché pensi che F-Zero riceva meno attenzione dall’azienda rispetto a Star Fox? Non c’è stato un nuovo F-Zero da quasi 20 anni.

Takaya Imamura: “Penso che sia perché Mario Kart è il gioco di corse più popolare di Nintendo, e il nuovo F-Zero costerà una fortuna. La mia impressione è che Miyamoto-san sia molto affezionato a Star Fox.”

Inamura nota anche come Miyamoto “pensi sempre a Nintendo nel suo insieme”, quindi è chiaramente per questo che non ha avuto molto tempo per pensare a F-Zero. Crede inoltre che sia dovuto a “un’attenta considerazione” durante il rilancio degli IP, e in caso di rinascita di Metroid, che gli studi occidentali coinvolti siano “il risultato di un’attenta selezione”.

Anche se non ci sono nuovi giochi F-Zero da provare su Switch, i fan della futuristica serie di corse possono ancora ottenere la loro correzione con il servizio di abbonamento Switch Online + Expansion Pack con titoli come F-Zero X per Nintendo 64. La serie inoltre ha tracce speciali e Kart in Mario Kart 8 Deluxe.

Takaya Imamura ha precedentemente menzionato come F-Zero richiederebbe anche una “grande idea” per dargli vita: