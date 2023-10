Svelato il percorso del Giro d’Italia 2024, sperava Pogacar

In sintesi, la 107esima edizione del Giro d’Italia prevederà due prove a cronometro, la prima collinare di 37,2 km, la seconda completamente pianeggiante di 31 km, un settore sterrato di 12 chilometri delle Strade Bianche a partire dalla fine della prima settimana e sei arrivi in ​​quota per un percorso equilibrato secondo i desideri degli organizzatori ma sufficientemente cercando di riuscire a convincere Tadej Pogacar a debuttare lì nel 2024.