Stipendio, valutazione, contratto, numeri di Yassin Adly in calciomercato

25 luglio 2023 alle 12:10 di Emanuele Bernardo

Dopo il Bordeaux, la notte del centrocampista Yassin Adly?

Tempo di gioco pessimo La scorsa stagione con la maglia del Milancon solo sei che compaiono sul bancone dell’esercizio, Yassin Adly potrebbe non restare in Italia per sempre. È persino tornato in Francia, che ha lasciato con la Lombardia, secondo informazioni dall’Italia. Losek sarebbe già interessato al profilo del centrocampista centrale 22 anni, allenato al Paris Saint-Germain.

Tornando in Francia a Lusk per Yassin Adly?

Yassin Adly è un giocatore del Milan dall’estate 2021 e dall’accordo raggiunto tra Milan e Girondins de Bordeaux per un trasferimento da 8,5 milioni di euro, ma ha trascorso la prima stagione in prestito con i Marines. Redatto per cinque anni, con contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il nativo di Vitry-sur-Seine deve ancora restituire tre anni di contratto alla sua squadra. Dove viene risarcito se il club cerca di reclutarlo. In questo caso, Losc sarà tra i contendenti.

👉Nei Giorni Scorsi c’è stat una richiesta d’informazione da parte del # notte Alì Yassin #giustizia. Interessamenti anche in Italia. Giocatore che è rimasto in uscita dal # Milano —AntoVitiello 24 luglio 2023

Un contratto fino al 2026 pagato 0,8 milioni di euro netti a stagione

In questi ultimi anni, Transfermarkt lo stima in 8 milioni di euro, contro i meno di 5 milioni di Osservatorio Calcio. Il Lille non è l’unico a seguirlo, il giocatore con un cambio di allenatore può sicuramente sperare di rivalutare i suoi termini contrattuali. In Italia, il suo stipendio netto sfiora gli 800.000 euro lordi a stagione, bonus esclusi. Logicamente non apparteneva ai ricchi della sua squadra, tra i giocatori più ricchi del calcio italiano.