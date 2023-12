SpaceX conduce con successo un test antincendio statico a sei motori a bordo della Starship 3, con il prossimo test previsto dopo Natale

Mercoledì SpaceX ha condotto con successo un test antincendio statico a sei motori sul suo veicolo spaziale candidato per il prossimo volo orbitale. SpaceX lo chiama Flight 3 Starship. In realtà è il prototipo della Starship 28 (Ship 28/S28).

Questo test antincendio statico è stato eseguito sul veicolo spaziale del secondo stadio superiore comprendente un totale di sei motori Raptor. Di questi sei motori, tre sono al livello del mare e tre sono al livello del vuoto. All’inizio di quest’anno, Elon Musk aveva lasciato intendere che in futuro la navicella spaziale conterrà altri 3 motori a vuoto.

SpaceX ha condiviso ufficialmente immagini fisse e filmati di droni del test di fuoco statico dell'astronave Volo 3. Le foto di questo evento sono incredibili. Video al rallentatore e immagini ad alta risoluzione mostrano l'entità della spinta e delle fiamme del motore della navicella.

È interessante notare che, questa volta, una serie di anelli di fuoco sono stati visti avvolgere l'astronave 28, come possiamo vedere nella seguente immagine del test. Ciò è probabilmente dovuto all'evaporazione del vapore acqueo dal nuovo sistema a diluvio d'acqua mentre i motori si accendono e riflettono il colore rosso/arancione attorno alla navicella.

Immagine statica del test antincendio del volo 3 della navicella spaziale che mostra fiamme e anelli di fuoco attorno alla Nave 28. Fonte immagine: SpaceX/X (Twitter).

Mercoledì 20 dicembre 2023 è stato ripreso un video con un drone della prova antincendio statica della Starship 28 a sei motori. Fonte: SpaceX/X (Twitter).

SpaceX sta preparando i prototipi di Starship 28 e Super Heavy Booster 10 per il prossimo test di volo orbitale. Poiché sarà il terzo test di lancio orbitale della navicella, SpaceX ha soprannominato la missione “Volo 3”.

Il volo 1 e il volo 2 della navicella spaziale si sono conclusi con un rapido disassemblaggio non programmato (RUD). Nonostante questo destino incerto, SpaceX ha dichiarato un successo entrambe le missioni. Perché hanno fornito esperienza pratica nel volo della navicella spaziale e hanno fornito un gran numero di dati per migliorare l'hardware e il software per i voli futuri.

Il volo 3 Starship ha già subito miglioramenti nelle ultime settimane. I test di sparo statici indicano che un tentativo di lancio orbitale è vicino. Tuttavia, come l’ultima volta, SpaceX potrebbe dover attendere l’approvazione della FAA per lanciare l’astronave nello spazio.

Video della spedizione 3 della navicella spaziale alla base stellare, Texas.

Una vista dall'alto di un drone di prova antincendio statico a sei motori per il veicolo Starship del Volo 3. Credito: SpaceX/X (Twitter).

Prossima serie di test

Mentre SpaceX si prepara per il test di grande impatto della Starship, la contea di Cameron emette avvisi di chiusura stradale per l'Interstate 4 e Boca Chica Beach. Questi avvisi vengono forniti per proteggere la salute e la sicurezza dei residenti intorno a Starbase.

Uno di questi avvisi è stato emesso per le prove previste per il 22 dicembre. Ma questo avviso è stato ritirato Ulteriore avviso Viene rilasciato ora il 27 dicembre.

Poiché la Starship è già stata sottoposta a un test di fuoco statico a sei motori, il prossimo test importante dovrebbe essere un test di fuoco statico a 33 motori del primo stadio del razzo, ovvero il Super Heavy Booster 10 eseguito sul Booster 9. Tuttavia, SpaceX potrebbe volerlo. per replicare il test di fuoco statico dei 6 motori sulla Starship 28. Quindi, dovremo aspettare quel test dopo Natale.

