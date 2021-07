Sorella, la trattoria del 16° arrondissement che profuma d’Italia – le nostre foto

Di Laurent P. Foto di Laurent P. Pubblicato il 20 luglio 2021 alle 16:26 Aggiornato il 20 luglio 2021 alle 16:34

Avviso agli amanti della cucina italiana! Sorella, trattoria italiana nel 16° arrondissement, vi apre le sue porte e vi invita ad assaporare la deliziosa cucina direttamente dal paese di Dante. Antipasti, pizze, pasta fatta in casa… il meglio dell’Italia nel tuo piatto, ti piace?

amanti di pasta fresca, pizza e altri sapori italiani incontrarsi a Sorella, trattoria atmosfera amichevole nel 16° arrondissement di Parigi, offrendo un menu che profuma di estate e cucina mediterranea! Immerso nel cuore di uno dei quartieri più belli della capitale, Sorella è IL nuovo punto di ritrovo per gli amanti degli antipasti, delle pizze e di altri piatti raffinati Stile italiano.

Nel menù troviamo tutto ciò che l’Italia sa fare meglio: si comincia ovviamente in terrazza con un aperitivo, assaporando uno spritz, una pizzette al tartufo, burrata o anche piatti dei migliori salumi italiani qualunque cosa… Prodotti freschi e di provenienza, importati ogni giorno dall’Italia. Continuiamo poi a tavola con un selezione di pizze sottili, oppure ci lasciamo tentare da fusilli con acciughe o la piadina “versione transalpina” della sfoglia. Per quanto riguarda il dessert, ovviamente cediamo al Tiramisù, anche à la carte per bambini.

Dal punto di vista decorativo, amiamo contemplare le modanature sul soffitto, ma anche i mobili moderni e di design nell’aria. Un interno”accogliente e accogliente“per un’atmosfera”a metà strada tra Little Italy e Roma“. Si noti che ogni giovedì, ill’aperitivo si fa come in Italia, con accesso al buffet per ordinare un drink. Cocktail o vini italiani, hai solo l’imbarazzo della scelta!

Una cucina che la redazione ha potuto testare, e il nostro giudizio è chiaro: ci è piaciuta molto! Gli amanti della cucina italiana troveranno tutti i classici, come pasta, pizza e altri antipasti, in porzioni ragionevoli e mirabilmente ben preparati. Siamo stati così tentati da a piatto di parmigiano e rucola come antipasto, da Fusili al tonno e siciliano per i piatti, e infine dal Tiramisù e il pallina di gelato al limoncello un dessert.

L’antipasto dà davvero i toni con una certa freschezza, gradevole e pieno di sole, mentre il piatto, un po’ più sostanzioso, ci delizia senza appesantire sullo stomaco. Apprezziamo particolarmente il condimento, per un’esplosione di sapori in bocca senza eguali. Il Gelato al limoncello invita infine un tocco di leggerezza, poco dolce e piacevole in bocca, proprio come il Tiramisù, veramente buono e abbastanza leggero. Insomma, IL posto ideale per scoprire il meglio della cucina italiana con gli amici o in famiglia… Andiamo amici?

