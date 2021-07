Buoni indirizzi: 3 ristoranti a Capri, Italia

Dirigiti a sud, alla scoperta dei nostri ristoranti preferiti a Capri.

I tre ristoranti di La bella vita a Capri

Il riccio. Su un pendio roccioso, Il Riccio è un sogno d’estate blu dal gusto iodato. All’ombra dei canisses si può gustare, tra l’altro, il tagliere reale traboccante di vongole, scampi, tonno e seppie… La cucina di Salvatore Elefante propone il Mediterraneo il più vicino possibile al mare. sopra o in acqua. Inoltre, prendi la scala di pietra e scivola davvero tra le onde. La struttura è il ristorante sulla spiaggia dell’hotel Capri Palace.

Via Capodimonte, 14, Anacapri. Telefono +39 081 9780111. capripalace.com RD

La Fontelina. I numerosi temporali non hanno avuto la meglio su La Fontelina. Dal 1949, i suoi vari proprietari hanno sfidato gli elementi. Non importa la devastazione, ogni volta ricostruiscono questo piccolo paradiso di acqua e roccia. Vicino alle onde, il ristorante offre due servizi, alle 13:00 e alle 15:00. Conviene prenotare in anticipo per assicurarsi un piatto di spaghetti alle vongole o altri grandi classici. Il miglior ristorante sulla spiaggia di Capri.

Quartiere Faraglioni. Telefono +39 081 8370845. fontelina-capri.com RD

di Luigi Ai Faraglioni. Ci sono posti magici. Da Luigi è uno di questi. Ai piedi dei Faraglioni di Capri – questi tre speroni di erosione marina -, accanto a La Fontelina, si respira tutta la forza della natura. E la sua bellezza. Il Beach Club si estende su un tratto roccioso quando il ristorante, all’ombra dei canisses, è sopraelevato. Ci si può andare a piedi, in taxi o in bus, ma sarà molto più magico regalarsi un arrivo via mare.Da Luigi ha la sua barca che parte da Canzone del Mare, altro Beach Club gestito dalla stessa famiglia . Via Faraglioni, 5.Tel. +39 081 8370591. luigiaifaraglioni.com