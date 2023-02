Snapchat sta implementando nuove funzionalità vocali per semplificare la creazione di contenuti

Crediti immagine: chat istantanea

Snapchat ha annunciato oggi che sta introducendo due nuove funzionalità al suo prodotto Sounds, che consentono agli utenti di aggiungere clip di brani con licenza, frammenti di TV e film e il proprio audio originale a Snaps e Storie.

L’azienda sta lanciando una funzionalità progettata per consentire agli utenti di trovare suoni pertinenti per completare l’obiettivo. Ora, quando applichi Lens a una foto o a un video, puoi toccare l’icona Suoni per accedere a un elenco di suoni rilevanti da aggiungere al tuo Snap. La nuova funzionalità è in fase di lancio a livello globale su iOS e Android.

Snapchat sta inoltre implementando una funzionalità che consente agli utenti di creare video di montaggio che sono automaticamente al ritmo delle tracce audio dalla libreria Suoni. Gli utenti possono scegliere tra 4-20 foto/video dal loro rullino fotografico. La funzione è in fase di lancio a livello globale su iOS e sarà disponibile su Android a marzo.

“Espandendo l’esperienza sonora, Snapchat rende più facile e veloce per gli Snapchatter scoprire e condividere la musica che amano con gli amici”, ha dichiarato Manny Adler, responsabile della strategia musicale di Snap. “Snapchat ha anche creato un’opportunità unica per gli artisti di raggiungere un pubblico prezioso e coinvolto, indirizzando anche i fan ad ascoltare l’intera canzone sui servizi di streaming”.

La società afferma che da quando Sounds è stato lanciato nel 2020, i video realizzati con la musica di Sounds su Snapchat combinati hanno portato a oltre 2,7 miliardi di video creati e oltre 183 miliardi di visualizzazioni.

Il lancio arriva quando Snapchat ha recentemente rivelato di essere cresciuto fino a oltre 750 milioni di utenti attivi mensili. La società ha affermato di vedere un percorso per raggiungere più di 1 miliardo di persone nei prossimi due o tre anni.