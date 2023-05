Seine-et-Marne: Leya, 10 anni, diventa vice-campionessa d’Europa a Twirling Bâton

Vedi le mie notizie

Leya ha vinto 2 coppe agli European Stick Twirling Championships all’inizio di aprile ©CT/RSM77

È dentro Italia, a Montichiari, durante Campionati Europei di Stick Twirlingdal 6 al 9 aprile 2023, che Leya Thachinamurti10 anni e mezzo, tesserato al circolo Savigny fa roteare Les Elfinesè stato incoronato vice-campione d’Europa in due discipline (solo 1 bastone e solo 2 bastoni).

2 medaglie per 3 discipline

Erano due giovani di Senna e Marna per tentare la fortuna ai Campionati Europei di quest’anno. Leya Thachinamurthi, di Savigny-le-Temple, accompagnata dal padre, è andata a difendere la sua disciplina, “la sua passione”, in Italia durante un intensissimo weekend di inizio aprile.

Infatti, le gare si sono svolte nell’arco di quattro giorni, essendo Leya idonea per le 3 categorie (solo 1 bastone, solo 2 bastoni e twirl ritmico (manipolazione del bastone associata alla danza), ha partecipato alle qualifiche mattutine e serali per aggiudicarsi il posto nelle finali di domenica.

Un ottimo studente, anche a scuola!

Rigorosa, motivata e appassionata, la giovane studentessa ha vinto medaglie d’argento nelle discipline tecniche del twirling (1 e 2 bastone)e 5e in giri ritmici. Se dice di essere “orgogliosa della sua carriera”, è anche molto realistica. “Ho lavorato per questo! “, ammette. E, infatti, ci sono non meno di tre sessioni di formazione di minimo 2,5 ore (può arrivare fino a 4 ore), che segue ogni settimana, a cui aggiunge da una a due ore di lavoro personale al giorno, oltre al suo scolarizzazione in CM2, e compiti e lezioni da recuperare a causa delle sue assenze per partecipare ai concorsi.

Rigorosa nel far roteare i bastoncini come a scuola, Leya è una studentessa eccellente. Sostenuta dall’intera scuola e dalla sua insegnante che mostra tolleranza e benevolenza, Leya affronta il lavoro in anticipo o può prendersi il tempo per recuperare il ritardo al suo ritorno. Anche la giovane Savignienne si considererà una “maestra più tardi”.

I suoi genitori insistono su questo. “Si può avere successo in entrambi, nello sport e nella scuola”, e vedono nella passione della figlia un “concetto di vita, ma soprattutto un vettore di successo per la quotidianità”.

Leya Thachinamurthi, vice-campionessa d’Europa di Stick Twirling ©Foto inviata dalla famiglia

All’inizio del prossimo anno scolastico Leya entrerà all’università, bisognerà poi conciliare scuola, sport e quotidianità familiare con questo cambiamento, e sperare di continuare ad ottenere le necessarie autorizzazioni dall’Ispettorato Accademico per partecipare alle competizioni.

Sulla strada per i campionati francesi di maggio

In attesa dei mondiali, ai quali potrà partecipare solo a partire dai 12 anni, Leya parteciperà tra poche settimane ai campionati di Francia, che vinse nel 2022 in solitaria 2 bastoni. Questa volta proverà a portare a casa tre medaglie d’oro, qualificandosi in tutte e tre le discipline.

