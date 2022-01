Scienziati israeliani hanno scoperto un nuovo tipo di supernova che si crede sia impossibile

Gli scienziati del famoso Weizmann Institute of Science in Israele hanno scoperto la supernova della massiccia stella Wolf-Rayet, un fenomeno finora considerato impossibile.

Questa osservazione, dettagliata in uno studio pubblicato sulla rivista accademica Nature, esamina come questo nuovo fenomeno potrebbe cambiare ciò che sappiamo dell’universo e come le sue enormi stelle alla fine moriranno.