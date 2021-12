Scambio di trasferimenti | PSG hot for Wolves: Klopp fa il bracconaggio in Italia? – CALCIO INTERNAZIONALE

6 dicembre 2021 – 14:37



Trasferimenti fissi, voci accese, speculazioni entusiasmanti: SPORT BILD raccoglie regolarmente i rapporti sui trasferimenti più interessanti dal mondo del calcio – nello scambio di trasferimenti.

Il PSG vorrebbe rafforzare la difesa

Con Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, il Paris Saint-Germain ha già rafforzato la sua squadra di alto livello quest’estate. Tuttavia, i funzionari del PSG stanno apparentemente considerando il prossimo impegno! Come riporta il quotidiano inglese “Sun”, Wolverhamptons Rayan Ait-Nouri (20) è molto popolare tra i parigini. Il terzino sinistro è stato acquistato dallo SCO Angers dal club di Premier League solo in estate per undici milioni di euro, ma a quanto pare il PSG non vuole aspettare molto. Secondo il rapporto, vogliono fargli circa 35 milioni di euro in inverno. I Lupi giocheranno?

Ingrandire

Il terzino sinistro Rayan Ait-Nouri è una delle scoperte della stagione Foto: Getty Images

Bracconaggio Klopp all’SSC Napoli?

Il Liverpool FC vuole rafforzare ulteriormente la propria squadra di stelle. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Fichajes”, i “rossi” sono interessati a Fabian Ruiz (25) della SSC Napoli. Si dice che il manager del Liverpool Jürgen Klopp sia entusiasta di Ruiz in quanto può fare la differenza con i suoi passaggi cruciali. Il contratto dello spagnolo è fino al 2023. Se non vuole estenderlo all’Italia, potrebbe costare meno la prossima estate.

Un’ambita stella della Juventus sull’isola

La relazione di Aaron Ramsey con la Juventus Torino semplicemente non è più una storia d’amore. Finora il centrocampista ha collezionato solo tre delle 16 presenze in campionato. Non c’è da stupirsi quindi che stia giocando con un cambiamento. Secondo “Calciomercato”, Everton, Leeds e Newcastle United starebbero probabilmente valutando i Ramsey. In primo luogo, un prestito deve essere mirato. La Juve, viste le poche presenze, non dovrebbe ostacolare il suo cammino.

Ingrandire

Aaron Ramsey entra in gioco solo con il Galles Foto: MATTHEW CHILDREN / Reuters

Il futuro di Lloris dovrebbe essere deciso a tempo debito

Il contratto del capitano del Tottenham Hugo Lloris (34 ) scade a fine stagione. Aperto, come andranno le cose con i francesi in estate. Apparentemente il portiere regolare non è ancora sicuro se vuole rimanere a Londra o fare di nuovo qualcosa di nuovo. L’allenatore degli Spurs Antonio Conte ha dichiarato in un tour mediatico: “Ci prenderemo del tempo per parlare di lui. Penso che sia un giocatore importante con la sua esperienza. Hugo è il capitano di questa squadra e della squadra francese. Stiamo parlando di un portiere di alto livello». L’italiano vuole che la situazione si risolva al più presto, con un possibile sostituto il portiere della nazionale argentina Emiliano Martínez (29) dell’Aston Villa.

Barca in trattative con il difensore del Chelsea

Secondo i media spagnoli, il capitano del Chelsea Cesar Azpilicueta (32) è molto popolare con l’FC Barcelona, ​​​​ci sono persino state discussioni. I catalani hanno grandi preoccupazioni difensive. Azpilicueta può giocare a destra, a sinistra e al centro. Bene per i catalani sudati: il contratto dello spagnolo scade quest’estate.