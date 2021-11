Scambio di trasferimenti | Il Barça vuole la stella di Klopp – Sanches in Italia? – CALCIO INTERNAZIONALE

Trasferimenti fissi, voci accese, speculazioni entusiasmanti: SPORT BILD raccoglie regolarmente i rapporti sui trasferimenti più interessanti dal mondo del calcio – nello scambio di trasferimenti.

Il Barça va Klopp-Star

Ci sarà un mega colpo di stato? Secondo il quotidiano catalano “El Nacional”, l’FC Barcelona vuole ingaggiare la stella del Liverpool Mohamed Salah (29 anni, contratto fino al 2023)!

Il presidente del Barça Joan Laporta (59) vuole quindi fare di tutto per rendere il trasferimento una realtà. Ma forse non fino al 2023, quando Salah sarebbe disponibile a parametro zero.

Tuttavia, il miglior attaccante chiede una paga a martello, che potrebbe diventare un problema per il Barcellona indebitato…

La trattativa contrattuale tra l’egiziano, che si è presentato in forma eccezionale con 15 gol in 15 partite ufficiali in questa stagione, con i “Reds” è attualmente attesa in stallo.

Sanche in Italia?

L’ex-Bayern flop Renato Sanches (24) passa ora in Serie A?

Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il Milan è interessato al giocatore del Lille. Sanches potrebbe probabilmente sostituire Franck Kessié (24), il cui contratto scade a fine stagione.

Già la scorsa estate si vociferava di un cambiamento intorno al portoghese, che gioca in Francia dal 2019 – e può convincere lì (a differenza di Monaco).

In ogni caso, Sanches dovrebbe sentirsi lusingato dall’interesse del Milan…

Anche Renato Sanches (a destra) affronta fuoriclasse come Lionel Messi in Ligue 1 Foto: Michel Euler / AP

Effettivo prima dei supplementari con Modric

Luka Modric (36) resterà al Real Madrid, almeno così scrive lo spagnolo “Marca”. Di conseguenza, il croato dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2023.

Modric gioca per Los Blancos dal 2012 e il suo attuale contratto scade nell’estate del 2022.

Sebbene il centrocampista sia uno dei “vecchi” della squadra, è ancora uno dei migliori giocatori del Real.

Luca Modric ha vinto numerosi titoli con il Real Madrid, inclusa la Champions League quattro volte Foto: JOSEP LAGO / AFP

Il Barça vuole il trasferimento gratuito dalla stella del Chelsea

Secondo le informazioni di “ESPN”, l’allenatore del Barça Xavi (41) ha nel mirino César Azpilicueta (32) del Chelsea.

La stella di Tuchel sarebbe a quanto pare il giusto rinforzo per la difesa dei catalani. Inoltre, il contratto dello spagnolo scade a fine stagione.

Il grande ma: Azpilicueta sarebbe in trattative con i “Blues” per un prolungamento…