Sapevi che la luna è “sottosopra” nell’altro emisfero?

La luna splende nel cielo per tutti. Ma non tutti vedono la Luna esattamente com’è sulla Terra. Lo vediamo “sottosopra” da un emisfero all’altro.

La luna, la stella più luminosa del cielo notturno, è costantemente in orbita attorno alla Terra. La sua presenza è rassicurante in cielo. Ogni mese ammiriamo le diverse fasi del ciclo lunare, attese e familiari. Tutti possono goderne, anche senza conoscenze avanzate di astronomia e senza telescopio. Ma non tutti vedono la luna esattamente com’è sul pianeta.

A testa in giù la luna? Lo vediamo da diverse angolazioni

Se vivi nella Francia metropolitana, e quindi nell’emisfero settentrionale, potresti averlo notato durante un viaggio nell’emisfero meridionale: la Luna è capovolta, visibile dall’altro emisfero! Niente panico: in effetti, la luna non si è davvero girata su se stessa. È la tua percezione che è cambiata.

Lo vediamo bene in questa immagine, ottenuta l’8 marzo 2021, quando la luna era una falce. Nell’emisfero settentrionale si può vedere la mezzaluna lunare a sinistra della stella; Nell’emisfero australe è visibile sulla destra.

Luna, 8 marzo 2021. Vista degli emisferi settentrionale (sinistro) e meridionale (destro). // fonte : Lo studio di visualizzazione scientifica della NASA

” Tutti vedono le stesse fasi lunari. Tuttavia, le persone a nord ea sud dell’equatore vedono l’attuale fase lunare da diverse angolazioni », Riassume la NASA. Per questo motivo, da un emisfero all’altro, la Luna appare all’osservatore capovolta (rispetto a come è abituato). Lo vediamo diretto in modo diverso.

” L’aspetto della Luna varia a seconda della posizione geografica, principalmente a causa dell’inclinazione dell’equatore terrestre (circa 23 gradi) rispetto all’eclittica (il piano dell’orbita terrestre attorno al Sole). », completare Osservatorio di Parigi.

Al momento delle fasi del primo quarto (tra la luna nuova e la luna piena) e dell’ultimo quarto (tra la luna piena e la luna nuova), ne diventiamo consapevoli. ” Il primo quadrante visto dall’emisfero nord assomiglia all’ultimo quadrante visto dall’emisfero sud, e viceversa », Secondo l’Osservatorio di Parigi.

Immagina di guardare la luna

sito specializzato TerraCielo offre un altro modo per comprendere questo incredibile fenomeno. ” Pensa al percorso della luna nel cielo. Immagina di stare in piedi a guardarlo. Nell’emisfero settentrionale, di solito guardiamo a sud per vedere la Luna (o il Sole) che attraversa il nostro cielo. Nell’emisfero australe, le persone generalmente guardano a nord per vedere la luna (o il sole) che attraversa il cielo.. »

Schema semplice da capire. Le cose non sono in scala. // Fonte: a cura di Canva / Numerama

Infine, ricorda che quando vediamo le fasi della Luna (indipendentemente dalla direzione e da quale emisfero), non è l’ombra della Terra che stiamo osservando. Questo accade solo durante un’eclissi lunare. Tuttavia, non c’è ogni mese. Le fasi in realtà corrispondono al passaggio del giorno e della notte sulla luna. Una parte della luna è rivolta verso il sole, mentre l’altra è immersa nell’oscurità. Dalla Terra, vediamo il lato visibile della luna “cambiare” durante la luna piena, ma la luna stessa no.

