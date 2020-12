Ross Young: Xiaomi lancerà 3 diversi smartphone pieghevoli nel 2021!

Al momento ci sono produttori come Samsung, Huawei e Motorola negli smartphone pieghevoli. I tre marchi hanno lanciato i loro smartphone pieghevoli. Ma sono tante le aziende che non sono entrate in questo settore; Come Apple e Xiaomi. Non sappiamo in quale fase siano i piani pieghevoli di Apple iPhone, ma secondo il CEO di DisplaySearch Ross Young, Xiaomi non vede l’ora che arrivi il 2021 per entrare nel settore degli smartphone pieghevoli.

Gli smartphone pieghevoli provengono da Xiaomi

Secondo Ross Young, Xiaomi introdurrà tre diversi smartphone pieghevoli nel 2021. Il produttore cinese di smartphone competerà con Samsung e Huawei con questi smartphone. Perché nel 2021, sia Samsung che Huawei probabilmente lanceranno nuovi smartphone pieghevoli. Di conseguenza, la dose di concorrenza in questo segmento aumenterà leggermente di più. Quali saranno quindi gli smartphone pieghevoli del marchio Xiaomi?

È quindi possibile che il prossimo dispositivo pieghevole che arriverà sul mercato da Xiaomi che dovrebbe avere 3 pieghe sul mercato nel 2021. Avranno tutte e tre le varianti. Il primo sarà pieghevole, il secondo sarà pieghevole e il terzo sarà a conchiglia. Ross Young (@DSCCRoss) 24 dicembre 2020

Nessuna rivoluzione, c’è uno sviluppo

Xiaomi non offrirà agli utenti tecnologie rivoluzionarie con i suoi telefoni che saliranno sul palco nel mercato degli smartphone pieghevoli. Almeno questo è l’argomento di Ross Young. Tuttavia, i telefoni saranno disponibili in varie forme. Per esempio; Il primo smartphone pieghevole di Xiaomi avrà una forma pieghevole come l’Huawei Mate X. Il secondo telefono pieghevole offrirà un corpo pieghevole come il Samsung Galaxy Z Fold. Il terzo e ultimo telefono verrà fornito con un corpo pieghevole verticale come il Galaxy Z Flip o il Motorola Razr. Tutti i telefoni verranno forniti con una fotocamera pop-up (fotocamera pop-up) senza tacche.