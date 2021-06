Accesso gratuito al navigatore, con avviso radar e mappe offline

Lentamente ma inesorabilmente, l’ecosistema di applicazioni compatibili Android Auto Non smette di crescere e sono sempre di più Browser che accedono Per competere con Google Maps stesso. Solo due settimane fa abbiamo accolto A Coyote, che ha portato con sé avvisi radarE ora è il momento Celebrando l’arrivo di Mapfactor Navigator.

Il cambiamento principale in Mapfactor Navigator avviene con l’ultima versione dell’app, 7.0. Grazie ad esso, sono stati apportati vari miglioramenti alla stabilità dell’applicazione, ma la cosa più importante è che L’app è completamente compatibile con Android Auto, quindi ora possiamo trasportare il Navigatore nel nostro navigatore per auto. A proposito, un browser gratuito con supporto offline.

Mapfactor Navigator è gratuito e ti permette di navigare offline

Con l’arrivo della versione 7, Mapfactor Navigator è già compatibile con i sistemi Android Auto, ma prima era già un’app di navigazione mobile molto efficiente a suo favore. La navigazione vocale è molto apprezzata dai suoi utenti, con la possibilità di offrire la navigazione guidata da GPS ma con mappe pre-scaricate sul cellulare.

Con una ricerca in Mapfactor Navigator, non solo possiamo trovare indirizzi come questo, ma possiamo anche trovare punti di interesse, codici postali e autovelox. l’ultimo, Vicinanza ai radar di controllo della velocitàGrazie all’integrazione con Android Auto, l’app permette di avvisarci tramite una notifica audio che ora risuona negli altoparlanti dell’auto.

Con l’arrivo della settima versione dell’app Mapfactor Navigator È ancora gratuito e possiamo installarlo sul tuo telefono Android e iOSCompatibile anche con PC, Pocket PC e persino Windows CE e Windows Phone. L’accesso all’applicazione diventa quasi universale con la copertura di questi sistemi operativi.

Navigatore MapFactor Utilizza mappe di OpenSteetMap.org, un’organizzazione che fornisce strumenti di geolocalizzazione gratuiti. Per eseguire Mapfactor Navigator sul nostro Android, avremo bisogno di avere installato almeno Android 6. Vi lasciamo di seguito i link per installarlo.