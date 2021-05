Gli italiani stringono la cinghia. Mentre le finanze delle famiglie di La Bout rischiano di mettersi a dura prova a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus, hanno risparmiato 34,4 miliardi di euro durante il loro periodo di reclusione. Secondo questo studio dell’Istituto per la ricerca sociale ed economica Censis, il 68% degli italiani è preoccupato per la propria situazione economica, nonostante il 71% di coloro che percepiscono un reddito non abbia visto questo reddito, che è inferiore durante il periodo di reclusione.

Questi includono pensionati, impiegati della pubblica amministrazione e dipendenti del settore privato che non erano tecnicamente disoccupati. Ma questa paura ha spinto il 39% degli italiani, secondo la stessa fonte, a risparmiare più del solito ea stanziare 34,4 miliardi di euro tra febbraio e aprile. Il 34,1% degli italiani, infatti, considera il risparmio lo strumento principale della propria tutela economica.

In questo contesto e di fronte alle difficoltà dell’economia italiana, il 51,3% degli italiani non è attualmente disposto ad acquistare buoni del Tesoro dal proprio Paese.

