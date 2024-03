Rilasciato Zstd 1.5.6: celebrazione del supporto di Google Chrome per la crittografia Zstandard

Yann Collet di Meta ha appena rilasciato Zstd 1.5.6 come l'ultima versione dell'implementazione della compressione Zstandard. Questa versione è guidata in parte da Google Chrome 123 che aggiunge il supporto per la crittografia Zstd del traffico web. Chrome ora consente l'uso di Zstandard (zstd) per la codifica dei contenuti per accelerare la velocità di caricamento della pagina e risparmiare larghezza di banda.

Sebbene l'uso della crittografia Zstd da parte di Chrome sia ottimo, attualmente il supporto del server Web per la crittografia Zstd è limitato. La speranza con il rilascio di Zstd 1.5.6 è che la nuova versione stimolerà una maggiore adozione da parte dei browser Web e un continuo utilizzo di altri software.

Zstd 1.5.6 introduce un nuovo parametro statico “ZSTD_c_targetCBlockSize” per gestire meglio gli aggiornamenti incrementali all'interno dei browser Web, la selezione esatta della dimensione binaria e una serie di altri miglioramenti. Zstd 1.5.6 ora supporta meglio anche le architetture SPARC64, ARM64EC e RISC-V nonché i sistemi operativi QNX, AIX, Solaris e HP-UX.

Inoltre ci sono una varietà di altri miglioramenti casuali e correzioni di bug che puoi trovare con Zstd 1.5.6. Download e maggiori dettagli sulla nuova versione Zstd 1.5.6 via github.

Si spera che questo nuovo Zstd 1.5.6 stimoli un nuovo aggiornamento all'utilizzo iniziale del kernel Linux… C'erano piani per Zstd 1.5.5 per Linux 6.8 ma non è mai stato inviato per Linux 6.8 e non sono state inviate richieste pull. Per l'ultima finestra di unione 6.9. Si spera che Zstd 1.5.6 sia in grado di raggiungere il kernel principale per la versione 6.10 o giù di lì senza una lunga attesa.