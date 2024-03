Riassunto delle imprese dell'italiano contro gli scozzesi

A Roma la Squadra Azzurra ha ottenuto un prestigioso ed importante successo, vincendo 31-29 sullo Chardon XV, che ha tolto di mezzo una possibile vittoria finale del torneo.

Lo aspettano davanti ai loro fan da undici anni. Per la prima volta dal 2013, l'Italia è uscita vittoriosa da una partita del Campionato delle Sei Nazioni davanti ai suoi tifosi, battendo la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma (31-29), due settimane dopo lo storico pareggio allo Stade de France (31- 29). 13-13). Sotto all'intervallo (22-16) ma impressionanti nella ripresa, gli uomini di Gonzalo Quesada hanno frustrato la Scozia ottenendo la prima vittoria del torneo del 2024 e passando provvisoriamente al quarto posto. Non vincono una partita in questa competizione dal 2022.

Fisicamente dominante e subito passato in vantaggio (14-3), il XV du Chardon ha gradualmente perso il filo della partita raddoppiando per errori. Un tentativo di Sam Skinner (78esimo posto, 31-29) ha dato speranza ai compagni nel finale di gara, ma gli scozzesi non sono riusciti a spingere all'errore la forte e disciplinata Italia nei minuti finali. La Scozia parte comunque con due punti grazie ai bonus difensivi e offensivi.