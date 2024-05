Questo razzo può inviare gli astronauti su Marte entro due mesi

Le ambizioni di raggiungere Marte sono state a lungo ostacolate dalla lunghezza del viaggio, che richiede quasi due anni per un viaggio di andata e ritorno utilizzando le attuali tecnologie di propulsione. Tuttavia, il nuovo concetto di missile potrebbe cambiare radicalmente la situazione.

Sistema di propulsione a plasma pulsato

Attualmente, i metodi di propulsione spaziale convenzionali utilizzano principalmente motori di propulsione chimica alimentati da propellenti liquidi o solidi. Funzionano bruciando carburante per produrre la spinta che spinge la navicella spaziale attraverso lo spazio. Tuttavia, questo metodo presenta grossi limiti in termini di efficienza e tempo di viaggio, a causa della quantità limitata di carburante che il veicolo può trasportare e del tempo necessario per raggiungere la velocità necessaria per completare il viaggio su Marte, da qui il vantaggio di questo metodo. il nuovo concetto risiede: Sistema di propulsione a plasma pulsato (PPR)..

Il sistema di propulsione al plasma pulsato (PPR), sviluppato da Howe Industries, si basa su una tecnologia progettata per essere significativamente più efficiente rispetto ai metodi attuali. In effetti, ne è caratterizzato Impulso specifico elevato (Isp), che è una misura dell’efficienza con cui viene generata la spinta. Concretamente, invece di fare affidamento su reazioni chimiche per generare la spinta, questo concetto si basa su un sistema energetico basato sul nucleare Fissione controllata. Pertanto, questo sistema utilizza la scissione degli atomi per rilasciare energia, che viene poi convertita in quantità di moto tramite a Plasma pulsato.

Questo plasma è costituito da particelle caricate elettricamente Accelerazione da campo elettromagnetico Per produrre una spinta altamente efficace. Questo metodo consentirà di raggiungere velocità molto più elevate rispetto ai motori di propulsione chimica convenzionali, riducendo significativamente il tempo necessario per raggiungere Marte Circa due mesi. Il PPR sarà inoltre più piccolo, più semplice e meno costoso delle tecnologie precedenti, aprendo la strada a missioni spaziali più ambiziose.

Trasformare l'esplorazione spaziale

Oltre a ridurre i tempi di viaggio, questo missile può anche rendere possibile l’integrazione Carichi utili molto più pesantiCiò offre la possibilità di installare un'armatura aggiuntiva per proteggere l'equipaggio dalle particelle dannose ad alta energia come i raggi cosmici galattici, che si incontrano durante i lunghi voli spaziali.

Con le sue prestazioni eccezionali che combinano un’elevata potenza del segnale e una maggiore spinta, questo razzo potrebbe trasformare radicalmente l’esplorazione spaziale. Questa innovazione potrebbe finalmente portare a compimento il sogno della NASA di stabilire una base permanente sul Pianeta Rosso.

Ora entra in gioco il concetto di PPR La seconda fase lo studio Concetto Avanzato Innovativo (NIAC) NASA, dopo la fine della Fase I. Questo nuovo anno si concentrerà sull'ottimizzazione della concezione motoria, sulla validazione dei principi funzionali e sulla concezione dell'adattamento spaziale per esperienze di viaggio veloci su Marte.