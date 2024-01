Questo neurologo consiglia di smettere di bere alcolici a questa età specifica

È noto che il consumo eccessivo o regolare di alcol rappresenta un rischio per la salute. Questa è l’età ideale per smettere, secondo il neurologo.

Come sottolinea il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà, il consumo di alcol provoca gravi danni alla salute. Forse non lo sai, ma è la ragione per cui ogni anno in Francia muoiono 49.000 persone.

Il consumo eccessivo (sei o più drink al giorno per gli uomini contro quattro per le donne) o regolare di alcol ha un impatto sullo sviluppo di molte malattie (cancro, malattie cardiovascolari, cirrosi, disturbi mentali).

Ma non è tutto ! L’abuso di alcol colpisce anche il cervello, anche a piccole dosi. Pertanto, aumenta il rischio di demenza precoce. Contattato da The Sun, il neurologo Richard Restak ha paragonato l’alcol a una “neurotossina diretta”.

A che età dovresti smettere di bere alcolici? ?

Per ridurre il rischio, il medico consiglia di smettere di bere bevande alcoliche a partire da una certa età: “Suggerisco che le persone di età pari o superiore a 65 anni eliminino completamente e permanentemente l’alcol dalla loro dieta.“, ha dichiarato l'autore dell'opera Come prevenire la demenza: una guida di esperti per la salute del cervello a lungo termine.

Si raccomanda inoltre ai giovani di ridurre il consumo di alcol. Infine, lo specialista sottolinea che esiste una demenza specifica che può colpire chi beve eccessivamente alcolici.

Questa è la sindrome di Wernicke-Korsakoff. da parte sua, santé.fr È interessante notare che questa malattia neurodegenerativa è caratterizzata da “Attraverso un cambiamento massiccio e irreversibile della memoria, una tendenza a nascondersi per compensare la perdita di memoria e disturbi dell'umore “.