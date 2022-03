Il buco nero inclinato preoccupa gli scienziati

L’universo è pieno di sorprese e di fenomeni sorprendenti. I buchi neri sono tra i più intriganti e ci è voluto fino al 2019 per immaginarne uno. La particolarità dell’altro, appena scoperto, non fa che aumentare la sua stranezza. MAXI J1820 + 070 (così si chiama) ha un asse di rotazione inclinato di almeno 40 gradi sul suo piano orbitale. Ciò che gli astrofisici pensavano fosse completamente impossibile.

Il corpo cosmico, distante circa 10.000 anni luce, è associato a una stella. Formatosi durante il crollo dell’interno di una supernova, ha una gravità così forte da attrarre qualsiasi cosa, anche la luce. Scoperta nel 2018, distrugge materiale dalla sua stella vicina, che si accumula in un disco in orbita attorno al centro del buco nero. Una parte viene assorbita, mentre un’altra parte viene deviata dai campi magnetici ed espulsa nello spazio in due getti opposti, solitamente perpendicolari al piano orbitale.

Ma recenti osservazioni effettuate con un telescopio nelle Isole Canarie hanno rivelato l’anomalia: questo buco nero ha la più grande deflessione mai segnalata, secondo Juri Potanin, astronomo dell’Università di Turku in Finlandia, spiegandola. Space.com. Gli astrofisici pensavano che alcuni assi di rotazione dei buchi neri potessero essere leggermente inclinati, ma non di molto. Per spiegare questo fenomeno, gli scienziati tendono (ed è corretto dire così) all’idea che un buco nero possa ricevere un tale “calcio” al momento dell’esplosione che lo ha causato. Un’esplosione di supernova non è simmetrica e anzi può portare a uno squilibrio dell’asse di rotazione. Ma con un tale angolo, lascia perplessi i ricercatori, soprattutto perché l’accumulo di materia successivo tra il buco nero e la stella dovrebbe tendere a portare gli assi fuori allineamento con il piano orbitale. Il che sembra anche escludere che il difetto in questo buco nero si sia verificato dopo la sua formazione.