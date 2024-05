Questo meraviglioso esopianeta assomiglia alla Terra, ma devi controllare una cosa fondamentale per esserne sicuro

La lettura di questo contenuto potrebbe comportare l'inserimento di cookie da parte dell'operatore terzo che lo ospita. Tenendo conto delle scelte che hai espresso riguardo al deposito dei cookie, abbiamo bloccato la visualizzazione di questo contenuto. Se desideri accedervi devi accettare la categoria di cookie “Contenuti di terze parti” cliccando il pulsante sottostante. Riproduci video

Spazio – Chiamato Gliese 12 b, orbita attorno a una stella più piccola del nostro Sole e distante 40 anni luce. Questo pianeta extrasolare, scoperto grazie al telescopio TESS della NASA, è molto simile alla Terra, come dimostra questo studio dell'Università di Tokyo, pubblicato su Lettere del diario astrofisico.

Una simile somiglianza potrebbe prestarsi alla vita… Se Gliese 12 b è il pianeta extrasolare più vicino con dimensioni simili alla Terra che conosciamo, è comunque un po' più piccolo e simile a Venere sotto diversi aspetti. “Anche se non sappiamo ancora se abbia un'atmosfera, lo consideriamo un esopianeta di Venere, con dimensioni ed energia simili al nostro vicino planetario nel sistema solare.” Akihiko Fukui, assistente professore di progetto presso l'Università di Tokyo, spiega: In un comunicato stampa della NASA.

Gliese 12 b orbita attorno a una stella chiamata Gliese 12, ma il pianeta è così vicino ad essa che orbita attorno ad essa in 12,8 giorni. Come può essere abitabile in queste condizioni, quando sappiamo che Venere impiega 225 giorni per ruotare attorno al sole e che la temperatura sulla sua superficie è di circa 460 gradi Celsius?

L'atmosfera è la chiave di tutto

La risposta si trova in Gliese 12. È una cosiddetta stella nana rossa, il che significa che le sue dimensioni non superano un quarto della dimensione del nostro Sole e la sua temperatura è pari al 60% di quella. È questa bassa luminosità di Gliese 12 che consente al pianeta di avere una temperatura superficiale di 42 gradi Celsius.

NASA/JPL-Caltech/R. Danno NASA/JPL-Caltech/R. Danno Illustrazione artistica che confronta Gliese12 b con la Terra in base al tipo di atmosfera

Ma un altro elemento essenziale fa la differenza tra un pianeta abitabile, cioè dotato di acqua in forma liquida come sulla Terra, e uno che non lo è: l’atmosfera. Senza questa condizione la vita non potrebbe svilupparsi su Gliese 12b. Al contrario, se la sua atmosfera fosse troppo densa, sarebbe inabitabile come Venere. Il giusto mix è tra i due, con un'atmosfera presente ma sottile, come quella della nostra Terra.

Pertanto ci sono molte domande senza risposta. Altre analisi potrebbero essere in grado di rispondere a questa domanda, in particolare utilizzando il James Webb Telescope.

