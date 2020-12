quello che è successo ieri sera in semifinale. VIDEO

Mydrama eliminato. Blind, Casadilego, les Petits pieces de marmelade e NAIP avanzano alla finale, in diretta su Sky Uno giovedì 10 dicembre alle 21:15. Ospiti I Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo EP “AHIA”

Le coppie della semifinale di X Factor 14 Nella sua prima apparizione televisiva, il famoso Sig.ra accompagnato Accecato sulle note della hit “Baby”, disco d’oro. Il Trapper dà al pubblico e alla giuria quel tocco di luce “super super bello”, come lo definisce Mika, dimostrando ancora una volta di essere un “showman” in erba. La Sky Wifi Arena è piena di magia con esibizioni vocali e (doppie) di pianoforte Casadilego e il rapper Lazza, impegnato in una versione “molto ben costruita”, secondo Manuel Agnelli, di “Catrame”; poco dopo io Piccoli pezzi di marmellata accanto ai loro idoli, io Verdena, “rottura” con la cover di “Die delay”: “È stato un bel momento e la tua voce in italiano si è spaccata”, commenta Emma. Lo spettacolo non si ferma: intanto Mydrama dimostra di saper stare sul palco “in modo molto naturale” al fianco di un professionista come il rapper Cicatrice, cantando la hit “Chic”, NAIP scomodo elio e “The Mononote Song” per una performance “magica”, secondo Hell Raton (Elio al duo X Factor con NAIP, “The mononote song”. VIDEO). READ Bollettino Coronavirus Italia: morto, contagiato, curato il 23 novembre. AssoCareNews.it

Mysong, le esibizioni del secondo turno I candidati propongono le loro canzoni preferite. Un “elegante” rompe il ghiaccio Mydrama con “2 spigoli” di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme, a seguire Accecato che mette le mani sulla hit di Ghali “Good Time” e affronta un problema tecnico dimostrandosi “un vero professionista”, come sottolinea Hell Raton. I piccoli pezzi di marmellata rispolvera “Gimme all your Love” degli Alabama Shakes portando in vita “la più bella performance vocale dell’intera notte” secondo Mika, mentre NAIP corre un grosso rischio con “Milano Circonvallazione Esterna”, canzone del 1999 degli Afterhours, la band del giudice Manuel Agnelli. Sfida superata a pieni voti: “Hai realizzato una versione che mi ha reso orgoglioso”. Il tour si conclude con un “meraviglioso” Casadilego, come la definisce Emma, ​​che va nuda sul palco della Sky Wifi Arena interpretando “Lego House” di Ed Sheeran, lo spettacolo che ha ispirato il suo nome d’arte.

X Factor 2020, eliminato Mydrama Al termine delle esibizioni Alessandro Cattelan annuncia i nomi dei primi finalisti di X Factor 14 (FOTO): la corsa continua per Casadilego, NAIP e Little Pieces of Marmelade, mentre Mydrama e Blind sono i meno votati della serata e competono con i cavalli da tiro. La giuria ha l’ultima parola: Blind “è più pronto” ed entra in finale, Mydrama deve lasciare la competizione per talenti (X Factor 2020, Mydrama rinuncia al sogno di arrivare in finale. VIDEO). READ Milano, Napoli e Torino verso la chiusura. E vicino ai negozi La ragazza di 22 anni della provincia di Cremona dall’immagine e dal carattere molto forti, il cui nome fa riferimento a “drammi” sentimentali vissuti in passato, ha mostrato emozioni e talento sul palco, giocoleria coperte e inedito. Incontra la finale di X Factor 2020 giovedì 10 dicembre alle 21:15 su Sky Uno. Guarda X Factor su Sky Uno ogni giovedì alle 21:15 e rivedi i momenti migliori del talento sito ufficiale. Nella Sky Wifi Arena c’è una piccola rappresentanza del pubblico dal vivo, persone assunte da Fremantle che così come tutti i membri della produzione aderiscono a un protocollo di sicurezza molto rigido che include test anti-covid, maschere e spaziature così come percorsi di produzione e colata separati. Gli spettatori che assistono al live, come concordato, sono quindi rintracciabili e autorizzati a muoversi.