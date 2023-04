Quando Arbois profuma d’Italia

Voce del Giura Vedi le mie notizie

Lilian Maître e Nathalie Rigaud, le due associate manager. © GR

Basta spingere la porta del negozio Alimentari il golosouna boutique di spiriti 100% italiani situata in Grande Rue, Arboissentire Italia.

Anche l’arredamento è in sintonia con il soffitto grigio mensa, il cotto toscano e le pareti blu Parma. Una piccola sala da pranzo in piedi è attrezzata per chi desidera fare uno spuntino sul posto.

Amanti dell’Italia

Aperto dal 24 marzo 2023, il negozio ha già conquistato il cuore degli abitanti di Arbois. Va detto che uno dei gestori altri non è che Lilian Maître, chef del ristorante Les Arcades da 14 anni. Perché l’Italia?

“Ho una vera passione per questo paese. Trovo che i loro prodotti siano straordinari e poi mi ricordano le mie vacanze, e piene di ricordi, soprattutto olfattivi. Si scopre che ci sono molti piccoli negozi vuoti ad Arbois e speriamo di rivitalizzare la parte superiore della Grande Rue”. Lilian Maître, associate manager di Alimentari il goloso.

Una volta cuoca, cuoca sempre, Lilian prepara piatti deliziosi, da pastarisotto, arancini e ovviamente pizza.

Il suo compagno, Nathalie Rigaud, ha una buona esperienza nel settore ed un buon contatto con la clientela. Ha infatti lavorato nella ristorazione, nei mercatini e recentemente alla reception di Casa Pasteur.

Perché Alimentari il goloso?

Se questo nome è stato scelto dai due gestori è perché richiama alla mente il piccoli negozi presenti in tutti i piccoli borghi italiani, che sono sempre lì per dare una mano.

