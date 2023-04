i sindacati chiedono una nuova giornata di azione il 13 aprile per mantenere alta la pressione in vista delle decisioni del Consiglio costituzionale

Per più di tre ore si sono verificati scontri tra manifestanti che lanciavano proiettili e provocavano danni, e la polizia si è mobilitata in gran numero, che ha sparato gas lacrimogeni, ha osservato Agence France-Presse.

Renna, “circa 1.800 giovani posizionati in testa al corteo, si sono staccati da esso per dirigersi verso l’ipercentro”, ha informato anche la prefettura di Ille-et-Vilaine. Il loro viaggio è stato “impilato con abusi” fino alle 17 circa, con in particolare il “saccheggio” un negozio U Express nel centro della città, “Costruire barricate” o anche il “degrado deliberato della pavimentazione”. “Per contenere questi disordini all’ordine pubblico, la polizia ha dovuto utilizzare gas lacrimogeni e dispositivi lancia acqua”ha detto la prefettura.