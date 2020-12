Quali sono le raccomandazioni per i pranzi di Natale in Germania, Italia e Stati Uniti

I pasti di Natale e Capodanno differiscono leggermente quest’anno a causa del Covid-19 (illustrazione) (SIMON DAVAL – P? RIPLES & CIE / MAXPPP)

Vigilia di Capodanno compleanno E il nuovo anno si avvicina. Quest’anno le festività natalizie saranno sicuramente un po ‘diverse a causa del Coronavirus. In Francia, il governo raccomanda un massimo di 6 adulti al tavolo per questi eventi. Quali sono le direttive in Germania, Italia e ItStati Uniti d’America?

In Germania lo sono solo i membri più stretti della stessa famiglia

Con circa 30.000 nuove infezioni ogni giorno, da 500 a 1.000 morti al giorno, gli ospedali sono prossimi alla saturazione, la Germania sta combattendo il Coronavirus come non ha dovuto fare dall’inizio di questa epidemia. Da mercoledì è in atto un contenimento più severo: niente più scuole, praticamente nessun negozio aperto tranne i supermercati, le misure sono più severe di quelle già in vigore dall’inizio di novembre. Azioni che non hanno funzionato. I leader tedeschi hanno dovuto affrontare i fatti. Non volevano arrivarci, ma l’opinione pubblica ha chiesto a larga maggioranza un’azione più forte sapendo benissimo che ciò avrebbe avuto ripercussioni per queste celebrazioni di fine anno.

Martedì 15 dicembre, poco prima di questa riforma, c’è stata un’ultima corsa nei negozi. Abbiamo anche visto la cancelliera Angela Merkel nel famoso negozio di Berlino Ovest, KaDeWe, le foto che circolavano online, mentre veniva a fare i suoi ultimi acquisti. Poiché le strade sono quasi deserte.

A tavola, a Natale, possono riunirsi solo i familiari stretti, il che rende possibile riunire un piccolo numero di persone, ma nessuna famiglia allargata. Inoltre, non ci sono ospiti da giovedì 24 a sabato 26 dicembre. È severo ma devi capire che in realtà si tratta di un leggero allentamento delle restrizioni in vigore. Poiché al di fuori del Natale, la norma è di 5 persone al massimo da 2 famiglie. Quindi questo vale per esempio per la notte di Capodanno, che limita drasticamente le celebrazioni e sembra continuare dal 10 gennaio, e la presunta fine di questo confino è stata pubblicamente messa in dubbio da molti leader che evocano i difficili mesi di gennaio e febbraio.

In Italia no Più di due ospiti fuori dalla ristretta cerchia familiare

Si prevede che un totale di un milione di persone si metterà in viaggio per godere della libertà di movimento concessa dal governo italiano entro la prossima settimana. Se il 70% dei viaggi è stato effettuato in auto, 300.000 biglietti di treno e aereo per i viaggi di questo fine settimana sono stati venduti a prezzi esorbitanti. Il ministero dell’Interno ha dispiegato 70.000 forze di sicurezza per rafforzare i controlli. Le immagini della fuga precipitosa si sono diffuse nei negozi sui media italiani. Ha fatto arrabbiare il ministro degli Affari regionali. Stimato “Le folle sono ingiustificate, irrazionali e irresponsabili”. Allo stato attuale, l’attività economica e la salute non possono essere conciliate.

La penisola registra alti tassi di infezione e tra i 600 e i 900 decessi al giorno. Il presidente del consiglio, finora ostile ai sostenitori della linea dura, prevede di adottare misure più restrittive alla fine delle vacanze dell’anno. Preservare l’economia preservando la salute degli italiani è l’obiettivo fissato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riluttante a imporre severe restrizioni al modello adottato in Francia e Germania, ma molti chiedono ai virologi la reclusione durante le festività natalizie.

Le autorità prevedono di dichiarare una zona rossa in tutto il paese dal 24 dicembre al 7 gennaio come minimo con un coprifuoco notturno, vietando tutti i viaggi non essenziali e chiudendo negozi, bar e ristoranti ad eccezione delle attività commerciali che vendono beni di prima necessità.

Al tavolo di Capodanno non possono esserci più di due ospiti al di fuori della ristretta cerchia familiare. Questo, secondo il governo, è l’unico modo per evitare una terza ondata di Covid-19. La seconda ondata è stata effettivamente più mortale della prima.

Negli Stati Uniti sono mascherati Consegnare i regali

Le raccomandazioni sono le stesse per Natale e Capodanno qui per il Ringraziamento con 3 settimane di anticipo: limitare viaggi e contatti, soprattutto con gli anziani che sono chiaramente i più vulnerabili. Le regole variano da stato a stato, ma l’idea generale è quella di evitare un eccessivo ricongiungimento familiare all’interno della casa.

Quindi scegli un tavolo fuori, se hai un giardino o una terrazza. Evita i buffet quando attraversi i corridoi. Metti le sedie intorno al tavolo, apri le finestre dopo un pasto e distribuisci doni nascosti. Non sono sicuro che rispetterete le restrizioni di viaggio. Questo è il periodo dell’anno in cui gli americani viaggiano molto per trovare i propri cari. 9 milioni erano a bordo per il Ringraziamento.

Per quanto riguarda gli eventi pubblici, lo sono Quasi tutti non sono validi o predefiniti. Un esempio qui a New York, l’illuminazione degli alberi al Rockefeller Center doveva essere vista solo in TV. Mercatini di Natale di Chicago online. E anche ad Austin, in Texas, non si sono svolte mostre e sfilate. Ma c’è un mercato che va bene, ed è il mercato degli alberi di Natale. Per diversi giorni, i produttori hanno notato che le vendite sono aumentate notevolmente rispetto agli ultimi anni. Sembra che stiamo più a casa durante questo periodo di pandemia. E occupiamoci della decorazione del foyer un po ‘più del solito.