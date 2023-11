Costa d’Avorio-Italia: Alassane Ouattara parla con Claudio Descalzi, amministratore delegato del Gruppo Eni

Il Presidente della Repubblica, SEM Alassane Ouattara, ha parlato giovedì 23 novembre 2023, nel Palazzo Presidenziale, con il Presidente e Amministratore Delegato dell’Unione Petrolio e Gas ENI, Claudio Descalzi.

Il consorzio Eni, multinazionale italiana per lo sfruttamento di petrolio e gas, è dietro l’importante scoperta, nel settembre 2021, al largo della costa della Costa d’Avorio (a 70 km da Abidjan) di una riserva offshore di petrolio e gas denominata “Balen”. , il più grande giacimento petrolifero del nostro Paese.

Il signor Claudio Descalzi ha dichiarato di aver informato il Capo dello Stato che questa importante riserva era entrata in produzione, ventitré mesi dopo la sua scoperta. È una grande prestazione nel settore petrolifero.

Ha insistito sulla produzione del gas, che è di capitale importanza per il nostro Paese, perché è il gas che fa funzionare le centrali elettriche e fornisce energia.

L’amministratore delegato di Eni ha aggiunto che a questa prima fase di produzione ne seguirà una seconda, a partire dal prossimo anno, che consentirà almeno di raddoppiare la produzione del giacimento di Balin. Successivamente avrà luogo una terza fase molto più lunga che alla fine produrrà circa 200.000 barili di petrolio greggio e gas al giorno. Ciò renderà la Costa d’Avorio uno dei maggiori paesi produttori di petrolio in Africa.

Il capo del consorzio Eni ha sottolineato che tutto questo processo richiederà

Gli investimenti cumulativi ammontano a circa 10 miliardi di dollari.

Ha anche affermato di aver approfittato di questa intervista con il Capo dello Stato per discutere una questione legata all’agricoltura, in particolare l’ingresso del suo sindacato in una forma di economia circolare, che si concretizza nella produzione di oli vegetali dai resti degli alberi della gomma. Il che potrebbe essere vantaggioso per il nostro Paese così come per il suo gruppo.

Prendendo atto che il Primo Ministro, Capo del Governo, Sig. Robert Mambe Bugiri, il Ministro, Direttore dell’Ufficio del Presidente della Repubblica, Sig. Fidel Sarasoro, il Ministro, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Sig. Hanno partecipato all’incontro Abderrahmane Cisse, il ministro delle Miniere, del Petrolio e dell’Energia, Mamadou Sanjafois Coulibaly, e il vicesegretario generale, mentre per la Presidenza della Repubblica, la signora Masire Toure Koné.

Prima della riunione, il Presidente della Repubblica ha presieduto il Consiglio dei ministri, che ha adottato un progetto di legge che autorizza il Capo dello Stato a ratificare la nuova convenzione che istituisce l’Organizzazione del caffè africano (OIAC), denominata nuova Convenzione OPCW, adottata il 20 novembre , 2020, durante la sessantesima sessione dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione, in sostituzione della Convenzione del 1960.

Secondo il portavoce ufficiale del governo, il nuovo accordo OPCW mira a rispondere nel miglior modo possibile ai nuovi problemi emersi nel settore del caffè, in particolare alle questioni che emergono riguardo alla qualità del caffè e alla sostenibilità dell’economia del caffè. Paesi produttori.