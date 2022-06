Punto record a Chateauroux

Francia 3

Studenti provenienti da diversi luoghi in Francia hanno portato la loro bolla, un organismo unicellulare. Dovrebbero fondersi per formare una bolla standard.

Sabato 4 giugno a Chateauroux (Indre), arrivano blob da ogni dove. Alcuni studenti del Saint-Joseph’s College di Plabennec (Finistère) lo hanno fatto crescere nel loro college. “È un organismo che non è né una pianta, né un fungo, né un animale.Questi organismi unicellulari sono come l’ombra, l’umidità e una ventina di gradi. Vengono ricevuti, osservati, tagliati in un quadrato e quindi riuniti sul pavimento. Dopo due o tre ore, supposte per fondersi insieme, i partecipanti vogliono impostare un record.

Studenti di tutte le età, di tutti i livelli, individui di tutte le aree: tutti preparano le bolle in classe oa casa per osservare come si sviluppano. “Gli fa venire voglia di fare scienza e noi abbiamo un po’ del nostro lavoro, comunque è quello che amiamo fare‘”, afferma Jean-Sebastien Robert, Professore SVT a Noyon (Oise). Pertanto, tutti i due punti centimetrici si uniranno per formare un punto standard.