Ai francesi non piace la matematica

Francia 2

B Salic, J. Wilde, J. Rico, N. Fleury, L. Heydrich, de Vossard, B. Worstorn, C. Rico

I francesi sono consapevoli di avere difficoltà con la matematica e non amano questa materia. Tuttavia, gli account possono essere utilizzati in molti campi e lavori di domani.

I francesi sono arrabbiati con la matematica. La matematica era la parte debole.Conosci la donna. Molte persone pensano che la matematica sia inutile e si arrabbiano per non aver capito questo argomento. La Francia è la terra dei matematici ma Il livello scolastico è ancora al di sotto della media. Un insegnante di rap decide per suscitare l’interesse dei giovani. “Non è un toccasana capire tutto, ma poi è vero che può aiutare qualcuno”Spiega Antoine Carrier, professore di matematica al Dupaty College di Blankfort (Girond).

Alcuni specialisti chiedono di annotare, non solo il risultato, ma anche il percorso verso una risposta. “Le nostre società dipendono sempre più dai sistemi digitali, quindi l’IT gioca un ruolo. Chi dice che l’IT dice matematica”, Secondo Martin Andler, professore emerito di matematica all’Università di Versailles (Yveline).