PSA: gli abbonati a Google Podcast con sede negli Stati Uniti saranno i primi a dover passare a YouTube Music

Se sei un utente singaporiano di Podcast di GooglePensa ai tuoi connazionali residenti negli Stati Uniti che hanno tempo fino a luglio 2024 Migra i loro abbonamenti ai programmi su YouTube Music.

Gli utenti locali avranno più tempo per divertirsi utilizzando l'app finché Google non attiverà il kill switch nella nostra zona. Come affermato dalla società nel documento di assistenza:

Gli ascoltatori statunitensi potranno utilizzare Google Podcasts fino a marzo 2024 e potranno eseguire la migrazione dei propri abbonamenti fino a luglio 2024. Per tutti gli altri, terremo aggiornato questo argomento man mano che implementiamo la migrazione a nuove regioni, quindi tieni gli occhi aperti !

Per gli utenti locali, Google ha reso molto semplice la migrazione dei tuoi abbonamenti da Google Podcast, se desideri iniziare.

C'è un trasferimento con un solo pulsante con “Esporta su YouTube Music' In Musica di Youtube. Se desideri spostare i tuoi abbonamenti a un'app di terze parti, puoi farlo Esportato tramite file OPML. Sfortunatamente, il Il collegamento fornito da Google non funzionaquindi abbiamo fornito Un collegamento a uno fornisce i passaggi corretti necessario.

fonte: 9to5GoogleGoogle