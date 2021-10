Prove per un possibile esopianeta in un’altra galassia

Delle migliaia di esopianeti scoperti finora, tutti sono stati all’interno della Via Lattea. Ma ora, per la prima volta, è stata rivelata la prova che un pianeta potrebbe essere identificato in un’altra galassia.

Un possibile esopianeta è stato individuato utilizzando l’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA nella galassia Messier 51, conosciuta anche come la Galassia Whirlpool grazie alla sua bellissima forma rotante.

A 28 milioni di anni luce di distanza, il probabile esopianeta è molto più distante di qualsiasi altro scoperto finora. I pianeti sono molto difficili da individuare perché sono molto più piccoli rispetto alle stelle su cui orbitano e riflettono anche pochissima luce. Quindi la maggior parte degli esopianeti si scopre guardando Piccoli effetti sulla luminosità delle stelle che gira intorno.

Tuttavia, questo nuovo potenziale esopianeta è stato individuato in Messier 51 osservando la lunghezza d’onda dei raggi X piuttosto che la lunghezza d’onda della luce visibile. Il team di ricercatori ha esaminato i sistemi chiamati binari a raggi X, in cui un buco nero o una stella di neutroni consuma una stella normale, rilasciando raggi X. Il denso buco nero o stella di neutroni che produce raggi X è una piccola area, quindi se un pianeta passa davanti al sistema, può bloccare quasi tutti questi raggi X, rendendo possibile osservarlo dalla Terra.

L’autore principale Rosanne Di Stefano del Center for Astrophysics, Harvard e Smithsonian University (CfA) ha detto in una nota. affermazione.

Il team è stato in grado di rilevare un tale calo dei raggi X da un duo di raggi X chiamato M51-ULS-1 nella galassia Messier 51. Hanno trovato un periodo di tre ore durante il quale i raggi X emessi da questo duo erano scesi a zero, indicando la presenza di un pianeta Saturno delle dimensioni di un pianeta. Hanno valutato se il calo dei raggi X potesse essere dovuto a un’altra fonte, come una nuvola di polvere, ma hanno scoperto che la spiegazione più appropriata per i loro dati era il passaggio di un pianeta.

Questa scoperta è entusiasmante perché indica un nuovo metodo per scoprire esopianeti molto distanti, tuttavia, gli autori stanno attenti a sottolineare che questa è solo una potenziale scoperta e non possono essere sicuri che sia un pianeta di sicuro finché non possono fare di più ricerca. Il problema è che ci vorrà molto tempo – circa 70 anni – prima che il potenziale pianeta passi di nuovo davanti al duo.

“Sfortunatamente, per confermare che vediamo un pianeta, dovremo probabilmente aspettare decenni per vedere un altro transito”, ha detto la coautrice Nia Imara dell’Università della California, Santa Cruz. “A causa dell’incertezza su quanto tempo ci vorrà per orbitare, non sapremo esattamente quando guardare”.

Ma i ricercatori non saranno sconfitti da questo e intendono continuare a cercare negli archivi di dati a raggi X per cercare altri esopianeti candidati in altre galassie. “Ora che abbiamo questo nuovo metodo per trovare potenziali pianeti candidati in altre galassie, speriamo che guardando tutti i dati sui raggi X disponibili negli archivi, ne troveremo altri. In futuro potremmo anche essere in grado di confermare la loro esistenza” Lei disse Stefano.

